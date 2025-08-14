Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz le ganaba 1-0 a Atlético Mineiro, pero en el segundo tiempo el equipo brasileño reaccionó y se impuso 2-1 por los octavos de final de la Sudamericana

La noche de jueves arrancó con un gran partido en Brasil: por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Godoy Cruz perdió 2 - 1 ante el Atlético Mineiro.

Desde el Arena MRV de Belo Horizonte, los dirigidos por Walter Ribonetto no pudieron con los subcampeones de la Copa Libertadores y todo se definirá la próxima semana.

Ambos tiempos estuvieron cargados de tensión: si bien los brasileños manejaron un poco mejor la posesión, los mendocinos fueron más efectivos al llegar al arco.

A falta de poco menos de diez minutos de la primera mitad, específicamente a los 37, el Tomba encontró el primer gol del partido gracias a una excelente jugada individual de Santino Andino.

Con tan solo 19 años, el juvenil de Godoy Cruz recuperó la pelota cerca de la medialuna, se amagó a la defensa brasilera y sacó un bombazo de zurda para estampar el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, cuando el reloj marcaba los 67 minutos, el Galo consiguió el empate ante su gente: tras una mala salida del arquero Franco Petroli y un gran centro desde la izquierda, Tomás Cuello no perdonó y, con el arco vacío, marcó el 1-1.

Cuando todo parecía que el encuentro iba a terminar en empate, los locales se llevaron el partido en los últimos minutos del partido: luego de una excelente jugada colectiva, la pelota le cayó a Hulk en el centro del área y, con una excelente volea, selló el 2-1 final para el Mineiro.

De esta manera, el pase a los cuartos de final del torneo continental se definirá en Mendoza: ambos equipos se volverán a encontrar en el partido de vuelta, el próximo jueves 21 de agosto, en el Estadio Feliciano Gambarte.