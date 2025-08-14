Uno Santa Fe | Ovación | Godoy Cruz

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz le ganaba 1-0 a Atlético Mineiro, pero en el segundo tiempo el equipo brasileño reaccionó y se impuso 2-1 por los octavos de final de la Sudamericana

14 de agosto 2025 · 21:58hs
Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro.

Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro.

La noche de jueves arrancó con un gran partido en Brasil: por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Godoy Cruz perdió 2 - 1 ante el Atlético Mineiro.

Godoy Cruz perdió con Atlético Mineiro

Desde el Arena MRV de Belo Horizonte, los dirigidos por Walter Ribonetto no pudieron con los subcampeones de la Copa Libertadores y todo se definirá la próxima semana.

Ambos tiempos estuvieron cargados de tensión: si bien los brasileños manejaron un poco mejor la posesión, los mendocinos fueron más efectivos al llegar al arco.

A falta de poco menos de diez minutos de la primera mitad, específicamente a los 37, el Tomba encontró el primer gol del partido gracias a una excelente jugada individual de Santino Andino.

Con tan solo 19 años, el juvenil de Godoy Cruz recuperó la pelota cerca de la medialuna, se amagó a la defensa brasilera y sacó un bombazo de zurda para estampar el 1-0.

Embed - EL TOMBA NO PUDO AGUANTAR Y SOBRE EL FINAL CAYÓ ANTE EL GALO | Atl. Mineiro 2-1 G. Cruz | RESUMEN

Ya en el segundo tiempo, cuando el reloj marcaba los 67 minutos, el Galo consiguió el empate ante su gente: tras una mala salida del arquero Franco Petroli y un gran centro desde la izquierda, Tomás Cuello no perdonó y, con el arco vacío, marcó el 1-1.

Cuando todo parecía que el encuentro iba a terminar en empate, los locales se llevaron el partido en los últimos minutos del partido: luego de una excelente jugada colectiva, la pelota le cayó a Hulk en el centro del área y, con una excelente volea, selló el 2-1 final para el Mineiro.

De esta manera, el pase a los cuartos de final del torneo continental se definirá en Mendoza: ambos equipos se volverán a encontrar en el partido de vuelta, el próximo jueves 21 de agosto, en el Estadio Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz Atlético Mineiro Copa Sudamericana
Noticias relacionadas
la extensa lista de tecnicos que dejaron su cargo durante 2025

La extensa lista de técnicos que dejaron su cargo durante 2025

se termino la paciencia: solari dejo de ser el dt de godoy cruz

Se terminó la paciencia: Solari dejó de ser el DT de Godoy Cruz

godoy cruz podra jugar en el gambarte por copa sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

cascini le apunto a sus criticos: ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Lo último

La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Último Momento
La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Los docentes de Sadop también rechazaron la oferta del Gobierno y tomarán medidas de fuerza

Los docentes de Sadop también rechazaron la oferta del Gobierno y tomarán medidas de fuerza

Frontera: tras el asesinato a balazos de un nene de 4 años, se derribó el cuarto búnker de drogas

Frontera: tras el asesinato a balazos de un nene de 4 años, se derribó el cuarto búnker de drogas

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

La estrategia detrás del número dos: Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

La estrategia detrás del "número dos": Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"