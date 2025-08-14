La dirigencia de Colón no tiene en su agenda la chance de adelantar las elecciones

El vicepresidente tercero de Colón Germán Williner reconoció que el tema de adelantar las elecciones no figura en la agenda de la comisión directiva

Tanto la oposición como los hinchas y socios de Colón vienen reclamando que la dirigencia ponga fecha y adelante las elecciones teniendo en cuenta el crítico momento deportivo que atraviesa la institución.

Sin embargo, desde la dirigencia no piensan lo mismo, al menos por lo expresado este jueves por la noche, por el vicepresidente tercero de Colón Germán Williner.

Williner aseguró que no se habló de adelantar las elecciones

Y es que en diálogo con Sol Play 91.5, Williner reconoció que el tema de adelantar las elecciones no figura en la agenda de la comisión directiva que está abocada a la gestión.

"No tengo conocimiento ni noticia de nada de eso. No lo hemos dialogado, no lo hemos hablado, yo ya lo dije en una oportunidad mi pensamiento personal en este momento, en esta instancia, dialogar respecto a eso, es una discusión inerte", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Entiendo al hincha, no soy obtuso, reconozco que la cuestión deportiva nos lastima a todos, pero nosotros también tenemos que tener una responsabilidad institucional y profundizar esta vida institucional que responde a un sinúmero de vicisitudes importantes como son balances y asambleas".

Y sobre este tema, Williner finalizó: "Pero de comisión directiva no hay nada hablado, ni tampoco proyectado o propuesto sobre el adelanto de las elecciones".