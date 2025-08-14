Colón: la estrategia detrás del "número dos": Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

José Vignatti le pidió a José Alonso que sea el candidato de Tradición Sabalera para las próximas elecciones de Colón. ¿Qué esconde esa decisión?

La foto política de Tradición Sabalera para las próximas elecciones de Colón muestra a José Alonso como candidato a presidente y a José Vignatti como vicepresidente. Pero detrás de esa puesta en escena, hay un libreto distinto al que se quiere mostrar en público.

En la reunión interna donde se definió la estrategia para conformar la lista, la agrupación apostó por un recambio generacional, sumando nombres jóvenes y nuevos dirigentes para proyectar una sucesión ordenada luego del próximo período.

LEER MÁS: Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Vignatti, en un gesto que pareció de repliegue, le ofreció a Alonso encabezar la fórmula. Oficialmente, el argumento fue que él no quiere involucrarse “tan de lleno” en la política cotidiana del club.

Sin embargo, fuentes cercanas al dirigente aseguran que esta jugada es un test: con Alonso al frente y él en segundo plano, Vignatti busca medir, a través de encuestas, cómo reacciona el socio sabalero ante ambos nombres.

Si las mediciones le son favorables, no descartaría cambiar el orden y postularse nuevamente a la presidencia.

El The las Dance de Vignatti

El exmandatario quiere una revancha. Su objetivo es borrar la mancha del descenso de 2023 y firmar su “The Last Dance” devolviendo a Colón a la Primera División. Y si para eso debe esperar el momento justo y dejar que otros le abran el camino, lo hará.

LEER MÁS: Se modificó la hora del cotejo entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha en Santa Fe

En el tablero político sabalero, nada es inocente. Tradición Sabalera vende renovación, pero Vignatti sigue moviendo las piezas. Y en el ajedrez electoral de Colón, el que hoy parece peón, mañana puede volver a ser rey.