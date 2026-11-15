Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán en Córdoba, desde las 17, la final de la Primera Nacional en búsqueda del ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán este domingo en Córdoba la súper final de la Primera Nacional en búsqueda del ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Gigante de Alberdi, con arbitraje de Nicolás Ramírez acompañado por Pablo González y Eric Grunmann como asistentes; y Álvaro Carranza el cuarto árbitro. El VAR lo llevará a cabo Hernán Mastrángelo y su asistente será Javier Uziga. La transmisión será por sreaming de LFP Play.

La definición se podrá ver únicamente por la plataforma LFP Play, que es oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cuenta con suscripción paga de 15.000 pesos por mes. Los usuarios que deseen ver las categorías de ascenso podrán descargarse la aplicación en TVs o dispositivos móviles, hacerse un usuario y pagar el abono.

Los dos equipos llegan con dos semanas de descanso, puesto que la definición del ascenso fue el fin de semana del 31 de octubre, mientras que el fin de semana anterior no hubo actividad por la visita del Papa León XIV,

Godoy Cruz clasificó al partido decisivo en la última fecha, ya que Ferro lideraba la Zona A y parecía tener su lugar en la final asegurado. Sin embargo, el equipo de Caballito perdió en el penúltimo partido y luego igualó sin goles ante Acasusso. El Tomba, en cambio, le ganó 2 a 1 a Almirante Brown en una definición infartante, igualó a Ferro con 66 puntos en la cima y pasó a la final por tener mejor diferencia de gol.

En la Zona B, llegaban con chances tanto Tristán Suárez como Atlanta (estaba a dos puntos). Si el Lechero perdía ante Deportivo Maipú y el Bohemio le ganaba a Midland, este último se metía en la final. Sin embargo, ambos equipos empataron y no se modificaron sus puestos en la tabla, por lo que Tristán Suárez obtuvo la clasificación a la final.

Las perspectivas respecto a llegar a Primera son distintas: Godoy Cruz intentará subir nuevamente a la categoría tras un año del descenso, que fue exactamente el 15 de noviembre de 2025. En tanto, Tristán Suárez buscará estar en la máxima categoría por primera vez en su historia.

Probables formaciones de Godoy Cruz y Tristán Suárez

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Diego Viera; Felipe Cairus, Benjamín Schamine, Vicente Poggi; Axel Rodríguez, Martín Pino y Rodrigo Fernández. DT: Pablo De Muner.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi; Nicolás Fernández, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Manuel Guillén; Diego Becker, Nicolás Sánchez y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.

Hora: 17:00.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Gigante de Alberdi.

TV: LFP Play.