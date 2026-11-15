Repensar Santa Fe junto al río: "La ciudad debe dejar de pelear contra la naturaleza y planificar su crecimiento"

A partir de un trabajo desarrollado junto a equipos de la FADU-UNL, los arquitectos y docentes Marcelo Cerati y Alberto López, advirtieron sobre la necesidad de adaptar las construcciones al territorio, diferenciar crecidas de inundaciones y planificar la región de manera conjunta con Paraná . Reclamaron políticas preventivas y cuestionaron las soluciones individuales en la zona de la costa.

Repensar Santa Fe junto al río: el diagnóstico de los arquitectos de la UNL sobre los valles de inundación, la urbanización costera y la mirada metropolitana

Repensar Santa Fe junto al río: el diagnóstico de los arquitectos de la UNL sobre los valles de inundación, la urbanización costera y la mirada metropolitana

Los arquitectos y docentes de la UNL, Marcelo Cerati y Alberto López , plantearon la necesidad de repensar la relación de Santa Fe con sus valles de inundación junto al río , adaptar construcciones al territorio y avanzar en una planificación metropolitana junto a Paraná.

Los planteos forman parte de una propuesta que los arquitectos desarrollaron junto a equipos de la FADU-UNL y que fue presentada en 2015 bajo el título “La Gran Santa Fe, los valles aluvionales y el área metropolitana Santa Fe-Paraná” .

El trabajo retomaba diagnósticos históricos sobre el crecimiento urbano y proponía pensar a la capital provincial como una ciudad-región, con capacidad para articular actividades productivas, servicios, turismo y gastronomía. También planteaba completar la condición ribereña de Santa Fe, recuperar espacios junto al agua, densificar sectores urbanos y reorganizar las infraestructuras ferroviarias, viales y portuarias.

“Tenemos que entender el territorio en el que estamos viviendo”, sostuvo López, al recordar que aproximadamente el 30% del suelo de Santa Fe es firme y el 70% restante está compuesto por ríos, islas, bañados, lagunas y terrenos anegadizos. Para el arquitecto, esa característica obliga a revisar los criterios de urbanización y abandonar la idea de que cualquier sector puede ocuparse de la misma manera. “No podemos pretender que la naturaleza se adapte a nosotros”, fue uno de los conceptos centrales de su planteo.

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Diferenciar crecida e inundación

López insistió en la necesidad de diferenciar una crecida de una inundación. “El movimiento del río es normal”, explicó, al señalar que el Paraná tiene un valle inestable, con islas que cambian, mientras que el Salado presenta un comportamiento más previsible. La crecida forma parte de la dinámica natural del curso de agua; la inundación, en cambio, también está relacionada con la ocupación humana de sectores que deberían funcionar como áreas de expansión. “Yo me inundo”, resumió para explicar cómo las decisiones de las personas pueden convertir un fenómeno natural en un problema para la población.

Repensar Santa Fe junto al río: el diagnóstico de los arquitectos de la UNL sobre los valles de inundación, la urbanización costera y la mirada metropolitana UNO Santa Fe

El arquitecto describió a Santa Fe como un territorio con forma de plato, con depresiones que reciben agua cuando se producen precipitaciones o crecidas. En ese escenario, cuestionó las intervenciones que buscan ganar terrenos al valle de inundación y los rellenos particulares que elevan un lote, pero trasladan el problema a los vecinos. “Todo lo hacemos después”, criticó, al referirse a la falta de políticas preventivas y a una respuesta estatal que suele aparecer cuando la emergencia ya está instalada.

Viviendas en la zona de La Costa

La situación de la Costa fue uno de los ejemplos que utilizó para ilustrar esa falta de planificación. López cuestionó que cada propietario resuelva por su cuenta cómo elevar su vivienda, sin considerar el impacto sobre el escurrimiento del agua y las construcciones cercanas. “Es una vergüenza lo que está pasando en toda la Costa”, afirmó. Para el arquitecto, hacen falta obras y criterios urbanos que permitan que el valle conserve su funcionamiento natural, en lugar de promover soluciones individuales que terminan perjudicando al conjunto.

Las obras de infraestructura también deben ser revisadas bajo esa perspectiva. López señaló que los puentes y las intervenciones viales necesitan garantizar la permeabilidad suficiente para que el agua circule. Mencionó como ejemplo la ampliación de la capacidad de paso en un sector de la autopista y cuestionó otras intervenciones que, según su análisis, no contemplaron adecuadamente las características del valle. “Hay que mirar qué pasa con el agua cuando hacemos una obra”, planteó, al reclamar evaluaciones que consideren el impacto territorial más allá del objetivo inmediato de cada construcción.

Cerati propuso cambiar la manera de pensar las viviendas en zonas vinculadas al río. A partir de sus 35 años de docencia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, sostuvo que existen alternativas para construir de acuerdo con las características del terreno. Mencionó tres tipologías: viviendas flotantes, construcciones sobre albardones firmes y casas elevadas sobre pilotes. “No es que no se pueda vivir en esos lugares, sino que hay que saber cómo hacerlo”, es el principio que resume esa propuesta.

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López recurrió a la experiencia de los pescadores para explicar que quienes viven cotidianamente en el territorio conocen sus ciclos y desarrollan distintas formas de adaptación. Describió el caso de un pescador que tiene una vivienda familiar elevada mediante refulado, una ranchada sobre pilotes y una canoa que funciona como casa flotante. “El pescador conoce el río”, señaló. Para el arquitecto, esa relación con el ambiente debería ser considerada al momento de diseñar políticas habitacionales y no quedar relegada por respuestas de emergencia o soluciones improvisadas.

Asentamientos en lugares vulnerables

Cerati advirtió sobre la autorización de asentamientos en lugares vulnerables y la posterior provisión de servicios sin una planificación que contemple los riesgos. López, en tanto, sostuvo que la prevención debe reemplazar a la lógica de actuar una vez producido el daño. También llamó a involucrar a los vecinos en el cuidado del territorio: “Tenemos que ser policías de nuestro territorio”, expresó, en referencia a la necesidad de advertir sobre rellenos, construcciones y modificaciones que puedan perjudicar a otros habitantes.

Los especialistas ampliaron el diagnóstico a los cambios ambientales que se producen fuera de la ciudad. López mencionó la deforestación del chañar en zonas del norte y el reemplazo de la vegetación por monocultivos como factores que aceleran el escurrimiento del agua. La planificación, desde su perspectiva, no puede limitarse a las obras urbanas ni a los límites administrativos de Santa Fe. Debe considerar el comportamiento de toda la cuenca y la relación entre el uso del suelo, la vegetación y los cursos de agua.

"Hay un egoísmo político"

Cerati fue especialmente crítico con la falta de articulación entre los distintos sectores políticos. “Hay un egoísmo político directamente”, afirmó, al considerar que la región cuenta con universidades y profesionales especializados en arquitectura e ingeniería hídrica, pero no logra traducir esos conocimientos en políticas sostenidas. “Es el momento de planificar para prever los problemas”, reclamó. Para ambos arquitectos, las propuestas aisladas no alcanzan si no existe una decisión política que permita coordinar las intervenciones y sostenerlas en el tiempo.

Mirada conjunta de Santa Fe y Paraná

La mirada metropolitana aparece como una condición indispensable para ese cambio. Cerati y López plantearon que Santa Fe y Paraná deben avanzar hacia mecanismos de gestión conjunta, con prioridades regionales, intercambio de información y coordinación de recursos. El puerto, el aeropuerto internacional y la relación con el río son algunos de los temas que exceden las competencias de una sola ciudad.

López recordó al Túnel Subfluvial como un ejemplo de integración impulsado por los gobiernos de Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis. “El río tiene que integrar, no separar”, sostuvo. La propuesta apunta a recuperar esa visión regional y dejar atrás una lógica en la que cada municipio resuelve sus problemas sin considerar lo que sucede del otro lado del territorio compartido.