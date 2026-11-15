Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

Kimberley y Alumni atesoraron sus localías, en tanto Macabi dio la nota al eliminar en El Palomar a Regatas Coronda para armar las semifinales en el Oficial A2

El Torneo Oficial A2 de la ASB definió sus semifinales. Alumni y Kimberley hicieron valer sus localías para cerrar sus respectivas series, mientras que Macabi protagonizó la sorpresa al eliminar a Regatas Coronda en El Palomar. Ahora, los cuatro equipos buscarán dar un paso más hacia el ascenso.

Este sábado dejó dos victorias contundentes y una definición apasionante. Alumni derrotó a Argentino por 101-76, con una destacada actuación de Juan Aldaz, autor de 28 puntos. De esta manera, el conjunto local se quedó con la serie por 2-1 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores. En la visita, Francisco Núñez también alcanzó las 28 unidades.

Por su parte, Kimberley no dejó dudas ante Santa Rosa. Se impuso por 97-67, con Santiago Ríos como máximo anotador con 29 puntos, y también liquidó la llave por 2-1. Bautista Brollo, con 20 tantos, fue el principal exponente ofensivo del equipo visitante.

La gran sorpresa llegó en Coronda, donde Macabi consiguió una valiosa victoria por 71-69 frente a Regatas. En un partido muy parejo, el conjunto visitante se impuso en El Palomar, cerró la serie 2-1 y dejó en el camino a uno de los protagonistas de la competencia. Emiliano Fabrissin aportó 17 puntos para el ganador, mientras que Enzo Gauna fue la principal referencia ofensiva del local con 26.

Con estos resultados, quedaron definidos los cruces de semifinales, que se disputarán al mejor de tres partidos. Regatas Santa Fe se medirá con Macabi, mientras que Alumni tendrá como rival a Kimberley.

TORNEO OFICIAL A2 - CUARTOS DE FINAL - J3

Sábado 14 de noviembre

Alumni 101 (Juan Aldaz 28) - Argentino 76 (Francisco Nuñez 28) (serie 2-1)

Kimberley 97 (Santiago Ríos 29) - Santa Rosa 67 (Bautista Brollo 20) (serie 2-1)

Regatas Coronda 69 (Enzo Gauna 26) - Macabi 71 (Emiliano Fabrissin 17) (serie 1-2)

TORNEO OFICIAL A2 - SEMIFINALES (al mejor de tres)

Regatas Santa Fe vs. Macabi

Alumni vs. Kimberley