Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

Kimberley y Alumni atesoraron sus localías, en tanto Macabi dio la nota al eliminar en El Palomar a Regatas Coronda para armar las semifinales en el Oficial A2

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 08:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

El Torneo Oficial A2 de la ASB definió sus semifinales. Alumni y Kimberley hicieron valer sus localías para cerrar sus respectivas series, mientras que Macabi protagonizó la sorpresa al eliminar a Regatas Coronda en El Palomar. Ahora, los cuatro equipos buscarán dar un paso más hacia el ascenso.

Este sábado dejó dos victorias contundentes y una definición apasionante. Alumni derrotó a Argentino por 101-76, con una destacada actuación de Juan Aldaz, autor de 28 puntos. De esta manera, el conjunto local se quedó con la serie por 2-1 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores. En la visita, Francisco Núñez también alcanzó las 28 unidades.

Por su parte, Kimberley no dejó dudas ante Santa Rosa. Se impuso por 97-67, con Santiago Ríos como máximo anotador con 29 puntos, y también liquidó la llave por 2-1. Bautista Brollo, con 20 tantos, fue el principal exponente ofensivo del equipo visitante.

La gran sorpresa llegó en Coronda, donde Macabi consiguió una valiosa victoria por 71-69 frente a Regatas. En un partido muy parejo, el conjunto visitante se impuso en El Palomar, cerró la serie 2-1 y dejó en el camino a uno de los protagonistas de la competencia. Emiliano Fabrissin aportó 17 puntos para el ganador, mientras que Enzo Gauna fue la principal referencia ofensiva del local con 26.

Con estos resultados, quedaron definidos los cruces de semifinales, que se disputarán al mejor de tres partidos. Regatas Santa Fe se medirá con Macabi, mientras que Alumni tendrá como rival a Kimberley.

TORNEO OFICIAL A2 - CUARTOS DE FINAL - J3

Sábado 14 de noviembre

Alumni 101 (Juan Aldaz 28) - Argentino 76 (Francisco Nuñez 28) (serie 2-1)

Kimberley 97 (Santiago Ríos 29) - Santa Rosa 67 (Bautista Brollo 20) (serie 2-1)

Regatas Coronda 69 (Enzo Gauna 26) - Macabi 71 (Emiliano Fabrissin 17) (serie 1-2)

TORNEO OFICIAL A2 - SEMIFINALES (al mejor de tres)

Regatas Santa Fe vs. Macabi

Alumni vs. Kimberley

Oficial Alumni Kimberley
Noticias relacionadas
torneo oficial a2: regatas (sf) paso a semifinales y tres series necesitaran un desempate

Torneo Oficial A2: Regatas (SF) pasó a semifinales y tres series necesitarán un desempate

Banco Provincial se impuso a las Gitanas y se quedó con la cima de las posiciones.

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

el prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

La Salle Jobson se quedó nuevamente con el clásico ante Ateneo Inmaculada.

Arrancaron los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Lo último

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: Para ascender hay que ganarles a todos

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

Último Momento
La ilusión de Ignacio Lago en Colón: Para ascender hay que ganarles a todos

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Ovación
Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

Rasmussen, tras el triunfo de Colón: Desde adentro tratamos de que los hinchas se sientan identificados

Rasmussen, tras el triunfo de Colón: "Desde adentro tratamos de que los hinchas se sientan identificados"

Policiales
Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"