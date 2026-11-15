Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe atraviesa un año inolvidable en la categoría Juveniles, ya que este sábado se consagró campeón de la Copa Santa Fe U17 en Rosario y sumó su segundo título de la temporada, luego de haber conquistado la Liga Provincial. El Lagunero cerró una actuación contundente y volvió a subirse a lo más alto del básquet formativo.

El camino hacia la consagración comenzó el sábado en semifinales, donde Regatas superó a Sanjustino por 88 a 73. Lorenzo Galdon, con 23 puntos, fue uno de los principales argumentos ofensivos del ganador, acompañado por Juan Lemos y Francisco Bertone, ambos con 13 unidades.

En la definición, el conjunto santafesino mostró todo su poderío y vapuleó a Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) por 108 a 77 para quedarse con la Copa. La diferencia reflejó el dominio del equipo de Espinosa, que tuvo varias actuaciones individuales destacadas.

Francisco Bertone fue la gran figura de la final con 31 puntos y cinco asistencias. También sobresalió Juan Lemos, quien aportó 20 unidades, seis rebotes y tres asistencias, mientras que Lorenzo Galdon completó una planilla de 14 puntos y 11 rebotes.

De esta manera, Regatas coronó un nuevo fin de semana de festejos en Rosario. Después de quedarse con la Liga Provincial, volvió a demostrar su jerarquía en la categoría U17 y consiguió su segundo título del año, ratificando el gran presente de sus Juveniles.