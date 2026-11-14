Julián Marcioni y la ilusión de Colón: "El grupo está en el mejor momento"

El jugador sabalero valoró el triunfo ante Midland, resaltó la fortaleza defensiva y aseguró que el plantel atraviesa un gran momento de confianza de cara a lo que viene.

Julián valoró el triunfo de Colón ante Midland y destacó el buen presente personal que atraviesa tras recuperar confianza y comodidad en su posición. También resaltó la solidez defensiva del equipo y anticipó que el plantel buscará hacerse fuerte en la serie que viene sin renunciar a la intención de ganar como visitante. Además, agradeció el acompañamiento de los hinchas.

Su buen momento y la fortaleza defensiva de Colón

Tras la clasificación a los cuartos de final del Reducido, el futbolista analizó el rendimiento del equipo y reconoció que, más allá de las oportunidades que quedaron sin aprovechar, lo importante fue conseguir la victoria.

“Obvio que podríamos haber convertido más, pero siempre me quedo con lo positivo, que fue la victoria”, expresó.

En el plano individual, Julián reconoció que viene recuperando buenas sensaciones dentro de la cancha y que el cambio de posición le permitió sentirse más cómodo. “Hace varios partidos que me vengo sintiendo bien, eso es muy positivo, también en lo individual, pero el equipo me hace sentir eso también”, explicó.

De cara a los cruces de ida y vuelta, puso el acento en la solidez que consiguió el conjunto rojinegro en las últimas presentaciones. “Agarramos una efectividad defensiva muy buena. Hace siete u ocho partidos nos han convertido dos o tres goles nada más, eso es algo muy positivo”, remarcó.

Además, dejó en claro que Colón no piensa especular cuando le toque jugar fuera de Santa Fe: “Nosotros vamos a ir a ganar de visitante también. Obvio que de local nos hacemos más fuertes, hay que ganar y hacer valer esa victoria”.

El grupo y un agradecimiento especial a los hinchas

En cuanto a su estado físico, el jugador aseguró que se encuentra bien, aunque reconoció el desgaste que dejó el partido. Ahora, el plantel tendrá tiempo para recuperarse y comenzar a preparar el próximo compromiso. “Un poco cansado, pero también del desgaste, así que nada, tranquilo a recuperar, disfrutar esta victoria y ya el lunes a pensar en el próximo rival”, contó.

Por último, Julián destacó el acompañamiento de la gente en el Brigadier López y valoró el momento que atraviesa el vestuario sabalero. “Agradecer el apoyo y que esto recién empieza, así que todos juntos vamos por el mismo camino”, manifestó.

Y al ser consultado por el ánimo del plantel, fue contundente: “Excelente, el grupo está en el mejor momento”.