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Atlanta y Ciudad de Bolívar se metieron en los cuartos de final del Reducido

El Bohemio pasó debido a la ventaja deportiva empatando 1-1 con Estudiantes de Caseros y Ciudad de Bolívar dio el golpe al vencer 2-1 a Temperley

14 de noviembre 2026 · 21:43hs
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Atlanta se metió en cuartos de final del Reducido.

Atlanta se metió en cuartos de final del Reducido.

Atlanta y Ciudad de Bolívar consiguieron este sábado el pasaje a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y se convirtieron en los dos primeros equipos en avanzar de instancia. El Bohemio hizo valer la ventaja deportiva, mientras que Ciudad Bolívar dio el golpe al eliminar a Temperley.

Atlanta y Ciudad de Bolívar avanzan en el Reducido

Atlanta empató 1 a 1 frente a Estudiantes de Caseros y, gracias a la ventaja deportiva, consiguió la clasificación. En tanto, Ciudad Bolívar protagonizó una de las sorpresas de la jornada: comenzó perdiendo 1 a 0 ante Temperley, pero reaccionó, dio vuelta el resultado y se impuso por 2 a 1 para seguir en carrera por el segundo ascenso.

Atlanta Ciudad de Bolívar Reducido
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