Boca sigue de fiesta: goleó a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina ante Platense

El Xeneize, que venía de consagrarse en la tabla anual, se impuso por 3-0 sobre el Taladro en Mendoza y disputará el título ante el Calamar

Boca goleó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina.

Boca Juniors goleó por 3-0 a Banfield en la semifinal y se clasificó para ser el rival de Platense en la gran final de la Copa Argentina, que está pactada para el 2 de diciembre.

Los goles del triunfo "Xeneize" en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza fueron obra de Santiago Ascacíbar, a los 46 del primer tiempo, mientras que Sebastián Villa y Leandro Lozano sellaron el resultado a los 18 y 29 del complemento, respectivamente.

El encuentro comenzó con ambos equipos muy parejos, pero la primera situación clara la tuvo Banfield, con un remate de tijera de Tomás Adoryán desde el área, que se dirigía al ángulo y que el arquero de Boca, Álvaro Montero, sacó a puro reflejo con un manotazo, enviándolo al córner.

Minutos más tarde, el “Xeneize” respondió con dos remates de Alan Velasco desde fuera del área: uno fue desviado por el arquero rival y el otro pasó cerca del palo izquierdo de Diego Rodríguez.

Banfield volvió a acercarse con su mejor arma, Adoryán, nuevamente, esta vez desde fuera del área, con un remate que se desvió en un defensor, pero que Montero supo responder sacando al córner.

Cuando parecía que el encuentro se iba al entretiempo sin goles, Santiago Ascacíbar apareció solo en el área para abrir el marcador de cabeza, tras una genialidad de Leandro Paredes: un pase pinchado ante la salida de la defensa.

En el segundo tiempo, Boca salió a ampliar el resultado y a jugar con la desesperación de Banfield, que quería empatar el encuentro. Lo consiguió a través de su delantero colombiano, Sebastián Villa que, en un contraataque, encaró por la izquierda, enganchó hacia adentro y la colocó junto al palo izquierdo del “Ruso” Rodríguez para estirar la ventaja en Mendoza.

Tiempo más tarde, Sebastián Villa fue el responsable de asistir a Leandro Lozano, que apareció solo por la derecha para empujar la pelota y marcar el tercer gol, que liquidó el encuentro a los 29 minutos del complemento y desatar la locura en la hinchada del club de la Ribera que con show de bengalas festejó la victoria y el pase de su equipo.

Con este resultado, Boca llegó a su segunda final del año, en la que espera a Platense, tras haberle ganado a Atlético Tucumán 4-5 en penales, y buscará la triple corona luego de consagrarse campeón de Liga y con la mira puesta en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.