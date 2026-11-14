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Rasmussen, tras el triunfo de Colón: "Desde adentro tratamos de que los hinchas se sientan identificados"

El defensor, autor del gol que le dio la victoria al Sabalero ante Midland, destacó el esfuerzo colectivo para mantener el arco en cero, valoró la unión del plantel y agradeció el acompañamiento de los hinchas durante toda la temporada.

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2026 · 21:36hs
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Rasmussen, tras el triunfo de Colón: Desde adentro tratamos de que los hinchas se sientan identificados

Federico Rasmussen fue uno de los protagonistas de la clasificación de Colón a los cuartos de final del Reducido. El defensor convirtió el único tanto en el triunfo frente a Midland y, después del encuentro, expresó su satisfacción por el resultado, aunque puso especial énfasis en el respaldo de la gente y en el compromiso de todo el equipo para sostener el buen momento.

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El gol, la solidez defensiva y el reconocimiento a los hinchas

El autor del tanto sabalero no ocultó su alegría por haber sido decisivo en una victoria que mantiene viva la ilusión del ascenso. Sin embargo, también aprovechó para agradecer el acompañamiento de los simpatizantes durante un año complejo.

“Contento con el gol porque sirvió para un nuevo triunfo y con la gente agradecido porque, más allá de hoy, por el acompañamiento de todo el año, con la situación que estamos atravesando en el país, que es realmente difícil, están haciendo un gran esfuerzo para poder venir”, manifestó. Y agregó: “Nosotros desde adentro tratamos de que se sientan identificados”.

Rasmussen también resaltó el trabajo colectivo que permitió terminar nuevamente con la valla invicta. Para el defensor, la fortaleza de Colón no depende únicamente de quienes integran la última línea, sino de la colaboración de todos los futbolistas.

“No solo eso, sino que pudimos mantener nuevamente el cero. Entonces, eso es un gran esfuerzo. Más allá de la defensa y el arquero, estamos haciendo todos un gran esfuerzo, los delanteros, los mediocampistas, para que el rival juegue incómodo”, explicó.

La unión del vestuario, una de las claves del presente sabalero

Al analizar el desarrollo del partido, Rasmussen reconoció que Midland tenía argumentos para complicar a Colón, especialmente por la calidad de sus futbolistas y su capacidad para asociarse. No obstante, destacó que el equipo logró acomodarse con el correr de los minutos y encontrar espacios para generar peligro.

“Sabíamos que era un rival que tenía buenos jugadores y que se asociaban bien, jugadores de buen mano a mano, y así lo demostraron”, señaló. También contó que, después de algunos momentos en los que la visita consiguió salir de la presión, el Sabalero logró ordenarse y crecer en el juego.

Por último, el defensor hizo hincapié en el clima que se vive dentro del plantel y en la importancia de que todos estén preparados para responder cuando les toque jugar. Rasmussen, valoró especialmente cómo fue recibido desde su llegada.

“La verdad que conocí a uno de los chicos, a Pier, y me recibieron de la mejor manera. Eso por ahí hace que la adaptación sea mucho más fácil de lo que imaginaba”, contó.

Además, destacó la competencia interna y el respaldo entre compañeros, incluso cuando alguno queda fuera del equipo titular. “Acá el que no juega trata de apoyar y tiene que estar preparado porque le ha tocado a la mayoría jugar en el torneo y han respondido de la mejor manera”, concluyó.

Colón Midland Rasmussen
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