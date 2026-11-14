Escándalo en el Reducido: Deportivo Madryn ganaba 3-1, agredieron al arquero y suspendieron el partido

El encuentro ante Deportivo Maipú terminó interrumpido por un grave episodio de violencia en Puerto Madryn. Una bomba de estruendo cayó cerca del arquero Nahuel Galardi y el árbitro decidió suspender el compromiso.

Deportivo Madryn se imponía 3-1 frente a Deportivo Maipú por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, pero el resultado quedó en segundo plano por un lamentable episodio. Una bomba de estruendo cayó dentro del campo de juego y afectó al arquero visitante, Nahuel Galardi, situación que llevó al árbitro Bryan Ferreyra a detener el encuentro y posteriormente suspenderlo.

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Madryn sacó una amplia ventaja, pero Maipú logró descontar

El conjunto patagónico comenzó mejor y encontró rápidamente los caminos para lastimar al equipo mendocino. Fernando Bersano abrió el marcador para el local y Nazareno Solís amplió la diferencia para establecer el 2-0. Más tarde, Luis Silba convirtió desde el punto del penal y llevó el resultado a un contundente 3-0.

Deportivo Maipú, dirigido por Mariano Echeverría, consiguió reaccionar a través de Brian Orosco, quien también desde los doce pasos marcó el descuento. Con el 3-1, el Cruzado intentaba mantenerse con vida en la serie, aunque necesitaba una remontada para evitar la eliminación.

Una bomba de estruendo provocó la suspensión del encuentro

Cuando el partido atravesaba un momento determinante, una bomba de estruendo cayó en el terreno de juego y afectó a Nahuel Galardi, arquero de Deportivo Maipú. El guardameta quedó tendido y generó preocupación entre sus compañeros y los integrantes de ambos equipos.

Después de varios minutos de incertidumbre y una espera de 51 minutos, Bryan Ferreyra tomó la decisión de suspender el compromiso ante la gravedad de lo sucedido. De esta manera, el encuentro quedó interrumpido con Deportivo Madryn ganando 3-1 y en ventaja en la eliminatoria.