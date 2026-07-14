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Gorosito desmintió haber apartado jugadores y San Lorenzo dio marcha atrás con la medida

El DT Néstor Gorosito desmintió que hubiera decidido apartar a siete futbolistas de San Lorenzo y provocó que se diera marcha atrás con la medida

14 de julio 2026 · 17:06hs
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Gorosito desmintió haber apartado jugadores y San Lorenzo dio marcha atrás con la medida

Prensa San Lorenzo

El entrenador Néstor Gorosito desmintió que hubiera decidido apartar a siete futbolistas del plantel profesional y provocó que San Lorenzo diera marcha atrás con la medida.

Luego de que desde la institución trascendiera que la separación había sido una determinación del entrenador, el propio DT aclaró en conferencia de prensa que la decisión correspondía exclusivamente a la dirigencia: “La decisión de apartar a los jugadores fue del club, no mía. Yo soy un empleado del club”, afirmó.

La frase de Gorosito que cambió todo en San Lorenzo

Tras sus declaraciones, San Lorenzo resolvió reincorporar a Guzmán Corujo, Gonzalo Alassia, Francisco Perruzzi, Mauricio Cardillo, Franco Lorenzón, Gregorio Rodríguez y Diego Herazo, quienes volverán a entrenarse este miércoles junto al resto del plantel.

La medida coincidía casi por completo con la lista de futbolistas que había separado Gustavo Álvarez antes de su salida. Tras su renuncia, todos habían regresado al grupo, aunque Luciano Vietto rescindió su contrato y fueron reincorporados Facundo Altamirano, por la posible venta de Orlando Gill; Maximiliano Zelaya, por la salida de Jhohan Romaña; además de Matías Reali y Gonzalo Ábrego.

Gorosito también describió el complejo presente institucional del club: “Nos encontramos en una situación difícil, angustiante y necesitamos ayuda… de Lammens, de Tinelli, de todos”, expresó.

Además, el entrenador negó las versiones sobre un elevado contrato para asumir como entrenador: “El 80% del plantel va a cobrar más que yo. Quisieron ensuciarme diciendo que iba a cobrar una fortuna”.

En cuanto al mercado de pases, el entrenador remarcó que el equipo necesita futbolistas de experiencia para acompañar a los juveniles: “Necesitamos jugadores hombres para afrontar la situación. Más que apuestas, necesitamos hombres”, sostuvo.

El entrenador también señaló que la continuidad de Orlando Gill, Jhohan Romaña y Alexis Cuello será determinante y advirtió que, si alguno deja el club, será imprescindible incorporar reemplazos para afrontar un semestre que comenzará este viernes frente a Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina.

San Lorenzo Néstor Gorosito plantel
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