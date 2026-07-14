Piden la intervención de Defensa del Consumidor por el nuevo Seom: denuncian "prácticas abusivas" y "exclusión digital"

La diputada provincial Celia Arena presentó un proyecto para que el organismo actúe de oficio ante el Municipio y la empresa concesionaria. El planteo se suma a los reclamos de vecinos de distintos barrios y a las críticas por la señalización, el funcionamiento del sistema y las dificultades que enfrentan quienes no utilizan herramientas digitales.

El nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) de Santa Fe continúa sumando cuestionamientos desde distintos sectores. En ese marco, la diputada provincial y presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena, presentó un proyecto de comunicación en la cámara baja para solicitar la intervención de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor ante la Municipalidad de Santa Fe y la empresa concesionaria Electromecánica Tacuar S.R.L., al considerar que el sistema presenta "prácticas abusivas" y situaciones de "exclusión digital".

El planteo de la legisladora surge luego de una serie de reclamos vecinales vinculados al funcionamiento del nuevo esquema, que comenzó a implementarse con una modalidad completamente digital, mediante aplicaciones móviles y códigos QR, reemplazando los antiguos parquímetros y tótems físicos.

Arena sostuvo que el sistema genera "graves asimetrías" entre los usuarios al depender de herramientas tecnológicas y billeteras virtuales privadas, y cuestionó que sean los vecinos quienes deban resolver inconvenientes derivados de la falta de señalización o problemas en la infraestructura urbana.

"La implementación del Seom configura una relación de consumo donde el Estado debe garantizar condiciones óptimas y un trato digno a los usuarios", señaló la diputada.

Reclamos por dársenas y multas

Uno de los principales cuestionamientos surgió luego de que el intendente Juan Pablo Poletti recomendara a los vecinos fotografiar las dársenas despintadas o con números ilegibles para presentar esas imágenes como descargo ante posibles multas en el Tribunal de Faltas.

Arena criticó esa postura y afirmó que implica trasladar al ciudadano una responsabilidad que corresponde al Estado. "Pretenden invertir la carga de la prueba en perjuicio de los santafesinos, convirtiendo al ciudadano en un perito fotográfico para subsanar la ineficiencia de la obra pública municipal", cuestionó en Radio EME.

LEER MÁS: El Seom bajo la lupa en el Puerto de Santa Fe: vecinos denuncian un "laberinto de dársenas" que complica la circulación y exigen respuestas

La legisladora recordó además que, según el Decreto Municipal N° 00025-2026, el Ejecutivo local es el responsable de garantizar la correcta visibilidad y mantenimiento de las dársenas. "Si el Estado o la empresa no garantizan la visibilidad, carecen de legitimidad para emitir una multa y mucho menos para exigirle al vecino que gaste tiempo y recursos en recolectar pruebas", remarcó.

Nuevas dársenas SEOM en la ciudad de Santa Fe gentileza

Vecinos del Puerto y Candioti Sur sumaron reclamos

Las críticas al funcionamiento del Seom también llegaron desde distintos barrios de la ciudad. En la zona del Puerto, vecinos denunciaron presuntas irregularidades en la ubicación de algunas dársenas y cuestionaron la falta de planificación en la demarcación de espacios de estacionamiento.

"Lo que han hecho en el Puerto es realmente irrisorio, no hubo una planificación. Si el objetivo era ordenar, han hecho exactamente todo lo contrario", expresó Carina Fissore, vecina del sector.

LEER MÁS: Con más de 200 firmas, vecinos de Candioti Sur redoblaron el reclamo a Poletti para ser eximidos del Seom

En tanto, habitantes de barrio Candioti Sur presentaron más de 200 firmas ante el Palacio Municipal para solicitar la exención del sistema para residentes y una revisión del esquema tarifario, al que calificaron como "abusivo" e "inviable".

El reclamo fue impulsado por la Vecinal Candioti Sur, que sostiene que el Seom afecta la dinámica residencial del barrio. La presentación se produjo luego del cruce entre los vecinos y el intendente Poletti, quien negó que se haya ampliado el área alcanzada por el estacionamiento medido y aseguró que las dársenas corresponden al esquema vigente.

La exclusión digital, otro eje de la discusión

Arena también puso el foco en la eliminación de los parquímetros físicos y la obligación de utilizar herramientas digitales para abonar el estacionamiento.

Según planteó, la modalidad actual puede generar dificultades para adultos mayores y personas que no cuentan con teléfonos inteligentes, datos móviles o conocimientos para utilizar las aplicaciones.

Cómo funcionarán los servicios municipales este lunes 8 de diciembre, feriado nacional. gentileza

"Ya desde el inicio planteábamos el tema de la exclusión digital, porque el sistema requería un smartphone, una aplicación instalada y determinadas condiciones para poder utilizarlo", explicó la diputada.

En ese sentido, cuestionó que para estacionar en la ciudad los usuarios deban contar no solo con dinero, sino también con batería en el celular, conexión a internet y herramientas para documentar posibles fallas del sistema.

"Para estacionar en Santa Fe ya no alcanza con tener plata: hay que tener el celular cargado, batería suficiente para sacar una foto clara y hasta identificar un número de dársena cuando está despintado", sostuvo.

Pedido de controles y revisión del sistema

El proyecto presentado por Arena solicita que Defensa del Consumidor intervenga de oficio para evaluar el funcionamiento del Seom y adopte medidas para garantizar condiciones equitativas para los usuarios.

Además, la diputada reclamó mecanismos claros para impugnar multas, una aplicación eficiente y mayor transparencia sobre el destino de los fondos generados por el estacionamiento medido.

"No se trata de que no exista estacionamiento medido, sino de que no tenga tantas irregularidades y no genere perjuicios en los vecinos", afirmó.

Por último, Arena cuestionó que la implementación del sistema haya priorizado, según su mirada, "la recaudación por encima de las necesidades" de los ciudadanos. "Falta poner en el centro al vecino y tener en cuenta la situación económica y laboral actual", concluyó.