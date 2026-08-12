Tras la roja de Gill, Gorosito analiza tres opciones para el arco

Tras la expulsión de Orlando Gill en el clásico ante Huracán, Néstor Gorosito deberá elegir entre tres opciones para defender el arco de San Lorenzo frente a Unión.

En San Lorenzo comenzó a bajar la tensión después de las últimas semanas, pero el cuerpo técnico ya trabaja pensando en el próximo compromiso. Néstor Gorosito deberá encontrar el equipo ideal para enfrentar a Unión y, principalmente, definir quién ocupará el arco tras la expulsión de Orlando Gill en el clásico ante Huracán.

La expulsión que cambió los planes

El arquero paraguayo no podrá estar presente ante el Tatengue debido a la tarjeta roja que recibió frente a Huracán. Por ese motivo, Gorosito tendrá que elegir entre las distintas alternativas disponibles para ocupar el arco azulgrana.

La decisión llega en un momento complicado para San Lorenzo, que acumula dos derrotas consecutivas y necesita volver a sumar para recuperar posiciones en el campeonato.

Devecchi, la primera alternativa

Uno de los principales candidatos es José Devecchi. El arquero ingresó el último domingo luego de la expulsión de Gill y se convirtió en una pieza importante para evitar que el resultado terminara siendo todavía más abultado.

Devecchi tuvo que entrar sin haber realizado el calentamiento previo, pero respondió con varias intervenciones importantes. Sus atajadas mantuvieron con vida al equipo y, por lo realizado en el clásico, aparece como una de las opciones más firmes para quedarse con la titularidad frente a Unión.

Altamirano busca recuperar su lugar

Otro de los nombres que aparece en la consideración es Facundo Altamirano. El arquero llegó a San Lorenzo en 2023 como uno de los refuerzos importantes y posteriormente el club adquirió su pase para ocupar el lugar que había dejado Augusto Batalla.

Sin embargo, su ciclo en el arco del Ciclón no tuvo la continuidad esperada. Las lesiones y la falta de confianza hicieron que perdiera terreno dentro del equipo.

Su última presentación fue en la eliminación de la Copa Argentina, justamente en el debut de Gorosito como entrenador de San Lorenzo. En aquella oportunidad, el conjunto azulgrana quedó eliminado tras caer en la definición por penales.

Clemente, una opción surgida de las inferiores

Más atrás aparece Mateo Clemente, otro de los jóvenes surgidos de las divisiones inferiores del club. El arquero tuvo su debut en Primera División durante 2024, cuando Leandro “Pipi” Romagnoli estaba al frente del equipo.

Clemente disputó aquel encuentro frente a Sarmiento de Junín, aunque no consiguió terminar con el arco en cero. Ahora, ante la ausencia de Gill, vuelve a aparecer entre las alternativas que tiene Gorosito para defender los tres palos.

Gorosito deberá tomar una decisión

Con el partido ante Unión cada vez más cerca, el entrenador deberá analizar qué arquero se adapta mejor a las necesidades del equipo. Devecchi parte con la ventaja de haber respondido en el clásico, mientras que Altamirano y Clemente también esperan su oportunidad.

San Lorenzo necesita dejar atrás las dos derrotas consecutivas y volver a sumar, por lo que la elección del reemplazante de Gill será una de las principales decisiones que tendrá que tomar Gorosito antes del próximo encuentro.

Fuente: San Lorenzo Primero