Gran encuentro del semillero del rugby femenino

En Old Resian de Rosario se concretó un Encuentro Semillero de rugby femenino de clubes de la Región Litoral y con marcada presencia santafesina

El rugby femenino tiene dos referentes ineludibles en la Región Litoral, uno es Cha Roga y el otro Old Resian. Con poco apoyo, y siempre luchando contra viento y marea, al igual que en los comienzos, que tuvo su crecimiento merced a la tarea de gente como Gisela Acuña, el rugby femenino parece no querer bajar los brazos. Por ello, en las instalaciones de Provincial pero con la impecable organización de las chicas de Old Resian, se realizó un Encuentro Semillero con clubes de la Región Litoral, enfocado en el desarrollo de jugadoras juveniles y prejuveniles.