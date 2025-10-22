Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Gran victoria de Unión ante Regatas Corrientes

Unión volvió al triunfo y lo hizo como visitante ante Regatas de Corrientes por 74 a 73. El Tate suma dos victorias y tres derrotas

22 de octubre 2025 · 09:04hs
Unión logró una esforzada pero muy importante victoria como visitante ante Regatas de Corrientes.

Unión logró una esforzada pero muy importante victoria como visitante ante Regatas de Corrientes.

Unión se recuperó luego de la derrota sufrida el domingo ante San Martín de Corrientes. Y este martes, venció como visitante a Regatas de Corrientes 74 a 73.

Unión volvió al triunfo

En un partido con todos los condimentos, el Club de Regatas Corrientes no pudo como local en el Fortín Rojinegro frente a Unión y terminó perdiendo 73-74 en la continuidad de la Liga Nacional.

El conjunto santafesino llegó a sacar 24 puntos de ventaja, Regatas reaccionó y estuvo seis arriba, y allí la visita volvió a darlo vuelta en los últimos segundos. La figura del partido fue Martín Cabrera con 17 puntos (los dos libres de la victoria incluidos). En el Remero no alcanzaron los 23 puntos y 11 rebotes de Fabián Ramírez Barrios.

El arranque favoreció al Tatengue que encontró buenos tiros abiertos y también pudo correr la cancha para tomar el liderazgo y llevarse el primer capítulo 16-19. La visita mostró su mejor versión en los primeros minutos del segundo periodo con una dura defensa, efectividad de tres puntos y golpeando desde el pick and roll para sacar 24 de luz, 20-44 en siete de juego. El Remero logró descontar en el cierre y se fue al descanso largo 29-47.

Con el empuje de su gente, el local cambió totalmente la cara y apretó el acelerador para limar puntos con la importante aparición de Aguirre y de Ramírez Barrios, para volver a poner paridad en el duelo y recortar a seis la desventaja, 54-60, al cierre del parcial.

Rápidamente el Remero logró acomodarse y pudo dar vuelta la historia en apenas tres minutos para pasar al frente 63-62. El Fantasma había tomado distancia de 6, pero los santafesinos no se fueron de juego y volvieron al frente 70-72 con tres en el reloj. El Remero volvió a tomar la delantera por la mínima, y a falta de 21 segundos Martín Cabrera puso la cifra definitoria al juego con dos simples 73-74, aunque el local tuvo la última pero no pudo aprovechar.

Unión Regatas Corrientes Victoria
Noticias relacionadas
todo el color de la gente de union para el partido ante defensa en el 15 de abril

Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

exjugadores de colon y union iniciaron su aventura en el torneo regional amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

madelon vuelve a las fuentes pero con cambios estrategicos en union

Madelón vuelve a las fuentes pero con cambios estratégicos en Unión

Pese a marcar un gol en los últimos tres partidos, Unión es el segundo equipo más goleador de la Zona A.

La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

Lo último

Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

Último Momento
Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

La ministra de Salud Silvia Ciancio: El Gobierno nacional realizó un ajuste criminal en la provisión de fármacos

La ministra de Salud Silvia Ciancio: "El Gobierno nacional realizó un ajuste criminal en la provisión de fármacos"

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Ovación
Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Gran victoria de Unión ante Regatas Corrientes

Gran victoria de Unión ante Regatas Corrientes

Madelón: Volvimos a ser el Unión dinámico, generoso y molesto que a la gente le gusta

Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinámico, generoso y molesto que a la gente le gusta"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras