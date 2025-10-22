Gran victoria de Unión ante Regatas Corrientes

Unión volvió al triunfo y lo hizo como visitante ante Regatas de Corrientes por 74 a 73. El Tate suma dos victorias y tres derrotas

Unión se recuperó luego de la derrota sufrida el domingo ante San Martín de Corrientes. Y este martes, venció como visitante a Regatas de Corrientes 74 a 73.

En un partido con todos los condimentos, el Club de Regatas Corrientes no pudo como local en el Fortín Rojinegro frente a Unión y terminó perdiendo 73-74 en la continuidad de la Liga Nacional.

El conjunto santafesino llegó a sacar 24 puntos de ventaja, Regatas reaccionó y estuvo seis arriba, y allí la visita volvió a darlo vuelta en los últimos segundos. La figura del partido fue Martín Cabrera con 17 puntos (los dos libres de la victoria incluidos). En el Remero no alcanzaron los 23 puntos y 11 rebotes de Fabián Ramírez Barrios.

El arranque favoreció al Tatengue que encontró buenos tiros abiertos y también pudo correr la cancha para tomar el liderazgo y llevarse el primer capítulo 16-19. La visita mostró su mejor versión en los primeros minutos del segundo periodo con una dura defensa, efectividad de tres puntos y golpeando desde el pick and roll para sacar 24 de luz, 20-44 en siete de juego. El Remero logró descontar en el cierre y se fue al descanso largo 29-47.

Con el empuje de su gente, el local cambió totalmente la cara y apretó el acelerador para limar puntos con la importante aparición de Aguirre y de Ramírez Barrios, para volver a poner paridad en el duelo y recortar a seis la desventaja, 54-60, al cierre del parcial.

Rápidamente el Remero logró acomodarse y pudo dar vuelta la historia en apenas tres minutos para pasar al frente 63-62. El Fantasma había tomado distancia de 6, pero los santafesinos no se fueron de juego y volvieron al frente 70-72 con tres en el reloj. El Remero volvió a tomar la delantera por la mínima, y a falta de 21 segundos Martín Cabrera puso la cifra definitoria al juego con dos simples 73-74, aunque el local tuvo la última pero no pudo aprovechar.