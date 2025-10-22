Central Córdoba dio el golpe en Parque Patricios y venció 1-0 a Huracán en condición de visitante. Con esta victoria, el Ferroviario se convirtió en el nuevo líder de la Zona A.
Central Córdoba hundió a Huracán y trepó a la cima de la Zona A
El equipo de Omar De Felippe lidera su zona con 21 unidades, las mismas que Estudiantes, pero con mejor diferencia de goles que el Pincha.
El Ferroviario abrió la cuenta a los 35 minutos por intermedio de Fernando Martínez, quien definió en posición de 9 tras un desborde y un centro rastrero desde la izquierda de Matías Perello.
Los hinchas de Huracán explotaron contra los jugadores una vez terminado el primer tiempo y los insultaron con la clásica canción de reproche.
El equipo de Frank Darío Kudelka no logró revertir la situación en la segunda mitad y terminó agudizando su crisis futbolística: ganó solamente un partido de sus últimos 9 compromisos oficiales.
En la próxima fecha, el Globo buscará recuperarse ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, mientras que Central Córdoba recibirá a Racing en Santiago del Estero.