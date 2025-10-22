Uno Santa Fe | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba hundió a Huracán y trepó a la cima de la Zona A

Central Córdoba venció 1-0 a Huracán en condición de visitante y es el nuevo líder de la Zona A con 21 puntos. Unión quedó 3° con 20 unidades

22 de octubre 2025 · 21:57hs
Central Córdoba dio el golpe en Parque Patricios y venció 1-0 a Huracán en condición de visitante. Con esta victoria, el Ferroviario se convirtió en el nuevo líder de la Zona A.

El equipo de Omar De Felippe lidera su zona con 21 unidades, las mismas que Estudiantes, pero con mejor diferencia de goles que el Pincha.

El Ferroviario abrió la cuenta a los 35 minutos por intermedio de Fernando Martínez, quien definió en posición de 9 tras un desborde y un centro rastrero desde la izquierda de Matías Perello.

Los hinchas de Huracán explotaron contra los jugadores una vez terminado el primer tiempo y los insultaron con la clásica canción de reproche.

El equipo de Frank Darío Kudelka no logró revertir la situación en la segunda mitad y terminó agudizando su crisis futbolística: ganó solamente un partido de sus últimos 9 compromisos oficiales.

En la próxima fecha, el Globo buscará recuperarse ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, mientras que Central Córdoba recibirá a Racing en Santiago del Estero.

