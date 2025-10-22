Mundial Sub 17: Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección Argentina

El entrenador Diego Placente dio a conocer los 21 nombres que representarán a la Selección Argentina Sub 17 en el Mundial de Qatar

Diego Placente dio a conocer la lista de los 21 jugadores que que disputarán el Mundial Sub 17.

El entrenador de la Selección argentina Sub-17, Diego Placente , dio a conocer los 21 jugadores que representarán a la ´Albiceleste´ en el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar desde el 3 de noviembre.

Este miércoles, quién también dirigió a la Sub-20 siendo subcampeón mundial el pasado domingo, presentó a los 21 jovenes que integrarán la Selección argentina durante esta Copa del Mundo en Qatar que iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, día en el que la ´Albiceleste´ debutará ante Bélgica en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone.

El equipo que más jugadores cedió fue Argentinos Juniors con cinco integrantes: Thiago Yanez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia.

Además, hay solo dos futbolistas que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau en el Real Madrid de España y Can Armando Güner en el Borussia Mönchengladbach de Alemania.

Los convocados para el Mundial Sub 17 de Qatar

Arqueros

José Castelau (Real Madrid de España)

Juan Manuel Centurión (Independiente)

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

Fernando Closter (Independiente)

Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

Simón Escobar (Vélez Sarsfield)

Matías Satas (Boca Juniors)

Mateo Martínez (Racing Club)

Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

Misael Zalazar (Talleres de Córdoba)

Mediocampistas

Alejandro Tello (Racing Club)

Santiago Espíndola (River Plate)

Felipe Pujol (Vélez Sarsfield)

Jerónimo Gómez Mattar (Newell's Old Boys)

Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach de Alemania)

Felipe Esquivel (River Plate)

Thomas De Martis (Lanús)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)