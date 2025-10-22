Cataldo: "Si llega una oferta que le sirva a Unión y a Mateo, todo puede pasar"

El representante de Mateo Del Blanco, Lucas Gamba y Mauricio Martínez habló sobre el presente y futuro de los futbolistas tatengues.

En diálogo con LT10, Junior Cataldo, representante de varios futbolistas de Unión, abordó distintos temas vinculados al mercado de pases y al futuro inmediato de algunos de sus representados. Entre ellos, Mateo Del Blanco, Lucas Gamba y Mauricio Martínez, tres nombres que forman parte del actual plantel rojiblanco.

Consultado por el momento de Del Blanco , Cataldo fue claro al señalar que el mediocampista es uno de los jugadores con mayor proyección del plantel: “Si viene una oferta que le sirva a Unión y a Mateo, todo puede ser. Creo que junto a Vargas son los jugadores a vender por Unión. Ya hay varios interesados en Mateo. La idea es que vaya al exterior. Hubo algo de Francia que decidimos posponer hasta enero, confiados en que se potencie más. Esperemos que termine el torneo de la mejor manera y aparezca una oferta superadora”.

El empresario también se refirió al crecimiento del zurdo en estos últimos meses, destacando su madurez y compromiso: “Le costó al comienzo mucho con la gente, sobre todo. Yo le dije que se iba a ir por la puerta grande. Desde que debutó le puso un sacrificio enorme a una posición nueva. En Unión ya varios jugadores lo habían hecho, les costó y luego terminaron en una buena venta”, explicó.

Cataldo Spahn Del Blanco Verde

Cataldo subrayó además su vínculo de larga data con la institución santafesina y el modo en que maneja las negociaciones: “Hace 10 años que trabajo con Unión y siempre trabajamos para que sea lo mejor para los clubes. Nunca vamos a forzar una salida. Es nuestra política.”

Las situaciones de Gamba y Martínez en Unión

En cuanto a Lucas Gamba, el representante manifestó que su continuidad dependerá del cierre del torneo, aunque remarcó el sentido de pertenencia del delantero mendocino: “Con Lucas dependerá de cómo termine el torneo. Está cómodo acá y el deseo es retirarse en Unión. Lo que tiene, y lo sabe todo el mundo, es que en todos lados dejó una imagen excelente como jugador y como persona. En el primer semestre fue el goleador, y si termina bien no habría problemas de que siga.”

En otro tramo de la entrevista, Cataldo fue consultado por Jerónimo Dómina, aunque evitó dar una opinión: “No me acercaron el nombre de Dómina para que trabaje con nosotros. No opino de otros representantes. No nos metemos en problemas. Ojalá sea lo mejor para Dómina y Unión.”

Gamba Spahn y Cataldo.jpg

Por último, se refirió a la situación de Mauricio Martínez, quien deberá regresar a Rosario Central una vez finalizada su cesión: “Mauricio debe volver a Rosario Central. Veremos en diciembre. Tiene un año más de contrato y Central hizo un esfuerzo importante. Lo mismo que Unión, veremos. También está Lionel Verde, que se fue a Rusia poniendo a Unión a nivel mundial, y Francisco Pumpido, que se fue a México.”