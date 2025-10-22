Uno Santa Fe | Unión | Unión

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Las campeonas de la Primera B fueron homenajeadas en el entretiempo del partido ante Defensa. Recibieron el aplauso de todo el estadio.

22 de octubre 2025 · 13:21hs
Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Prensa Unión

El fútbol femenino de Unión vive días de emoción pura. Tras consagrarse campeonas del Torneo de Primera B 2025 y conseguir el tan ansiado ascenso a la Primera División de AFA, las Tatengas tuvieron su merecido reconocimiento en el estadio 15 de Abril, donde el equipo masculino goleó 3-0 a Defensa y Justicia.

Un 15 de Abril rendido a los pies de las chicas de Unión

Durante el entretiempo, las jugadoras ingresaron al campo de juego con la copa del título en sus manos, en medio de una ovación ensordecedora de los cuatro costados del estadio.

LEER MÁS: El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Con sonrisas, abrazos y banderas rojiblancas, el plantel dirigido por Paulo Poccia vivió una tarde inolvidable, celebrando junto a los hinchas un logro histórico para la institución.

image

El equipo rojiblanco cerró una campaña formidable, marcada por su solidez, compromiso y regularidad. Unión se consagró campeón tras superar a Lanús en la final con un global de 2-0: 1-0 en Santa Fe con gol de Emilse Albornos, y 1-0 en la revancha en Valentín Alsina, gracias a la definición de Pilar Mateo.

image

Más allá de los resultados, el reconocimiento en el 15 de Abril simbolizó mucho más que un trofeo: fue el reflejo del crecimiento del fútbol femenino dentro del club, el esfuerzo de años de trabajo y la visibilización de un grupo que hizo historia.

image

El entrenador Paulo Poccia y su cuerpo técnico fueron destacados por su proyecto sólido, que potenció al equipo desde lo futbolístico y humano. Durante el torneo, Unión mostró su poderío con victorias contundentes —como el 7-0 frente a Deportivo Merlo o el 4-0 ante San Miguel—, consolidando una identidad de juego ofensiva y bien trabajada.

Un merecido reconocimiento en el 15 de Abril

El homenaje del domingo fue también un gesto institucional importante: un reconocimiento público al trabajo de jugadoras, cuerpo técnico y dirigentes que apostaron por el desarrollo del fútbol femenino en la entidad de la Avenida López y Planes.

LEER MÁS: Cataldo: "Si llega una oferta que le sirva a Unión y a Mateo, todo puede pasar"

Las Tatengas ya piensan en lo que viene: la temporada 2026 en la élite del fútbol femenino argentino, un desafío enorme pero también una oportunidad para seguir haciendo historia con los colores rojiblancos.

image

“Fue muy emocionante ver a toda la gente de Unión aplaudiéndonos. Este logro es de todas y de todos los que nos acompañaron siempre”, expresó una de las referentes del plantel tras el homenaje, sintetizando el sentimiento de una tarde que quedará grabada para siempre en la memoria tatengue.

Unión Defensa femenino
Noticias relacionadas
Unión logró el objetivo primario que es mantener la categoría y lo hizo con mucha autoridad.

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Unión es junto a Boca los dos equipos más goleadores de la Zona A.

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión logró una esforzada pero muy importante victoria como visitante ante Regatas de Corrientes.

Gran victoria de Unión ante Regatas Corrientes

Julián Palacios terminó el partido con una molestia en el gemelo.

El saldo negativo que dejó la goleada de Unión a Defensa y Justicia

Lo último

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Último Momento
Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

Ovación
Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Colapinto dio marcha atrás: Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre

Colapinto dio marcha atrás: "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras