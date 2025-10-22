Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Las campeonas de la Primera B fueron homenajeadas en el entretiempo del partido ante Defensa. Recibieron el aplauso de todo el estadio.

El fútbol femenino de Unión vive días de emoción pura. Tras consagrarse campeonas del Torneo de Primera B 2025 y conseguir el tan ansiado ascenso a la Primera División de AFA, las Tatengas tuvieron su merecido reconocimiento en el estadio 15 de Abril, donde el equipo masculino goleó 3-0 a Defensa y Justicia.

Durante el entretiempo, las jugadoras ingresaron al campo de juego con la copa del título en sus manos , en medio de una ovación ensordecedora de los cuatro costados del estadio.

Con sonrisas, abrazos y banderas rojiblancas, el plantel dirigido por Paulo Poccia vivió una tarde inolvidable, celebrando junto a los hinchas un logro histórico para la institución.

image

El equipo rojiblanco cerró una campaña formidable, marcada por su solidez, compromiso y regularidad. Unión se consagró campeón tras superar a Lanús en la final con un global de 2-0: 1-0 en Santa Fe con gol de Emilse Albornos, y 1-0 en la revancha en Valentín Alsina, gracias a la definición de Pilar Mateo.

image

Más allá de los resultados, el reconocimiento en el 15 de Abril simbolizó mucho más que un trofeo: fue el reflejo del crecimiento del fútbol femenino dentro del club, el esfuerzo de años de trabajo y la visibilización de un grupo que hizo historia.

image

El entrenador Paulo Poccia y su cuerpo técnico fueron destacados por su proyecto sólido, que potenció al equipo desde lo futbolístico y humano. Durante el torneo, Unión mostró su poderío con victorias contundentes —como el 7-0 frente a Deportivo Merlo o el 4-0 ante San Miguel—, consolidando una identidad de juego ofensiva y bien trabajada.

Un merecido reconocimiento en el 15 de Abril

El homenaje del domingo fue también un gesto institucional importante: un reconocimiento público al trabajo de jugadoras, cuerpo técnico y dirigentes que apostaron por el desarrollo del fútbol femenino en la entidad de la Avenida López y Planes.

Las Tatengas ya piensan en lo que viene: la temporada 2026 en la élite del fútbol femenino argentino, un desafío enorme pero también una oportunidad para seguir haciendo historia con los colores rojiblancos.

image

“Fue muy emocionante ver a toda la gente de Unión aplaudiéndonos. Este logro es de todas y de todos los que nos acompañaron siempre”, expresó una de las referentes del plantel tras el homenaje, sintetizando el sentimiento de una tarde que quedará grabada para siempre en la memoria tatengue.