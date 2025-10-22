Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión viene protagonizando una buena campaña y sin dudas que el rasgo que lo distingue es la contundencia en ataque

22 de octubre 2025 · 09:52hs
Unión es junto a Boca los dos equipos más goleadores de la Zona A.

Las diferencias entre un semestre y el otro son notorias. No solo en la cantidad de puntos que sumó Unión, sino en la eficacia que mostró el equipo.

Unión y el poder de fuego que lo hace competitivo

Y es que en el Torneo Apertura, el Tate apenas había marcado 11 goles en 16 partidos, siendo el equipo que menos goles había marcado en la Zona A.

Mientras que en el actual Torneo Clausura, el elenco rojiblanco lleva convertidos 19 goles en 13 encuentros y es junto a Boca los equipos con más goles a favor, ya que el Xeneize también marcó 19 goles.

Un contraste notable y que explica la mejora de Unión en los números. Aparte los delanteros están convirtiendo, de hecho Agustín Colazo quien no había marcado goles desde su llegada al Tate, ahora anotó dos seguidos.

Ese poder de fuego que recuperaron los delanteros fue clave para que el Tate esté 2º en su zona. Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona son los máximos artilleros con cuatro goles cada uno.

Y ahora el que rompió la sequía fue Colazo con dos goles en dos partidos. Lo que sin dudas se trata de una muy buena noticia para encarar el tramo final de la competencia.

Así las cosas, Unión pasó de ser un equipo anémico en ataque a ser junto con Boca los dos equipos más goleadores de la Zona A y uno de los cuatro más efectivo de los 30 que juegan en Primera División.

