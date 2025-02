Guardiola no se arrepiente de la salida de Julián Álvarez del Manchester City

"No me siento responsable por ello, el club me trajo un jugador extraordinario y Julián tenia muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado", aseguró. Y esbozó una sonrisa al hablar de su gran actualidad en el Colchonero: "Decidió fichar por el Atlético de Madrid y nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien por la continuidad, los goles y la presencia que tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club y que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices".

A su vez, el técnico español reconoció que en este 2025 podía haber tenido más relevancia en un City alicaído: "En la vida esto pasa a veces, él quería más protagonismo y con Erling (Haaland) a veces costaba. Este año evidentemente con la cantidad de lesiones que hemos tenido habría jugado mucho más. Pero él está feliz y es lo más importante".

Por otro lado, Guardiola palpitó la revancha con el Merengue y aclaró su llamativa frase: "¿Tú me crees lo que dije que tenemos un 1%? Les mentí. Por primera vez no me creyeron. Siempre que digo lo que pienso no me creen".

Y cerró: "Lo que es verdad que dije el comentario porque después del partido en Inglaterra estábamos fuera, ¿verdad? El 1% estaba ahí. Después de que pasan los días, uno se anima, pero no es el mejor resultado. Intentaremos pasar, por supuesto".