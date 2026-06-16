Uno Santa Fe | Ovación | Noruega

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

Los Vikingos Rojos vencieron 4-1 a los Leones de Mesopotamia en Boston, encuentro correspondiente al Grupo I

16 de junio 2026 · 21:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Con dos goles de Haaland

Con dos goles de Haaland, Noruega goleó 4-1 a Irak.

Noruega derrotó a Irak por 1-4 en su debut en el Grupo I del Mundial 2026. El conjunto de Ståle Solbakken arrancó la competencia con una victoria contundente, impulsada por el doblete de Erling Braut Haaland y los tantos de Leo Østigård y el autogol de Aymen Hussein en el descuento.

Noruega arrancó el Mundial con una goleada que ilusiona

Irak, que plantó cara durante los primeros minutos del encuentro con una intensa presión alta, acusó el desgaste físico en la segunda mitad y terminó su debut mundialista con una derrota.

Con este resultado, los Vikingos Rojos superar a Francia en la cima del grupo al imponerse por tres goles de diferencia. En lo que respecta a los Leones de la Mesopotamia, por ese mismo desempate están por detrás de Senengal.

En la próxima fecha, el seleccionado iraquí se verá las caras con Francia (lunes 22/6, a las 18) en Philadelphia mientras que el elenco noruego enfrentará a Senengal (lunes 22/6, a las 21) en New York/New Jersey.

Embed - HAALAND METE MIEDO: DOBLETE EN SU DEBUT MUNDIALISTA | Irak 1-3 Noruega | RESUMEN | M18

Noruega Irak Haaland
Noticias relacionadas
noruega se impuso con goleada ante irak en su debut en el mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

leo messi froto la lampara y la argentina ya le gana a argelia en su debut en el mundial

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

mbappe aparecio en el momento justo y francia arranco con una victoria ante senegal

Mbappé apareció en el momento justo y Francia arrancó con una victoria ante Senegal

solo lo consiguieron italia y brasil: ¿que buscara argentina en el mundial 2026?

Solo lo consiguieron Italia y Brasil: ¿qué buscará Argentina en el Mundial 2026?

Lo último

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Último Momento
¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina por las manifestaciones en la puerta de su casa

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina por las manifestaciones en la puerta de su casa

Ovación
Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

Mbappé apareció en el momento justo y Francia arrancó con una victoria ante Senegal

Mbappé apareció en el momento justo y Francia arrancó con una victoria ante Senegal

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

El plantel femenino de Unión hizo público su reclamo por salarios adeudados

El plantel femenino de Unión hizo público su reclamo por salarios adeudados

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber