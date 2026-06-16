Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

Los Vikingos Rojos vencieron 4-1 a los Leones de Mesopotamia en Boston, encuentro correspondiente al Grupo I

Noruega derrotó a Irak por 1-4 en su debut en el Grupo I del Mundial 2026. El conjunto de Ståle Solbakken arrancó la competencia con una victoria contundente, impulsada por el doblete de Erling Braut Haaland y los tantos de Leo Østigård y el autogol de Aymen Hussein en el descuento.

Irak, que plantó cara durante los primeros minutos del encuentro con una intensa presión alta, acusó el desgaste físico en la segunda mitad y terminó su debut mundialista con una derrota.

Con este resultado, los Vikingos Rojos superar a Francia en la cima del grupo al imponerse por tres goles de diferencia. En lo que respecta a los Leones de la Mesopotamia, por ese mismo desempate están por detrás de Senengal.

En la próxima fecha, el seleccionado iraquí se verá las caras con Francia (lunes 22/6, a las 18) en Philadelphia mientras que el elenco noruego enfrentará a Senengal (lunes 22/6, a las 21) en New York/New Jersey.