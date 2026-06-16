Noruega derrotó a Irak por 1-4 en su debut en el Grupo I del Mundial 2026. El conjunto de Ståle Solbakken arrancó la competencia con una victoria contundente, impulsada por el doblete de Erling Braut Haaland y los tantos de Leo Østigård y el autogol de Aymen Hussein en el descuento.
Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak
Los Vikingos Rojos vencieron 4-1 a los Leones de Mesopotamia en Boston, encuentro correspondiente al Grupo I
16 de junio 2026 · 21:21hs
Noruega arrancó el Mundial con una goleada que ilusiona
Irak, que plantó cara durante los primeros minutos del encuentro con una intensa presión alta, acusó el desgaste físico en la segunda mitad y terminó su debut mundialista con una derrota.
Con este resultado, los Vikingos Rojos superar a Francia en la cima del grupo al imponerse por tres goles de diferencia. En lo que respecta a los Leones de la Mesopotamia, por ese mismo desempate están por detrás de Senengal.
En la próxima fecha, el seleccionado iraquí se verá las caras con Francia (lunes 22/6, a las 18) en Philadelphia mientras que el elenco noruego enfrentará a Senengal (lunes 22/6, a las 21) en New York/New Jersey.