Uno Santa Fe | Ovación | Francia

Mbappé apareció en el momento justo y Francia arrancó con una victoria ante Senegal

La selección de Didier Deschamps sufrió más de la cuenta durante gran parte del encuentro, pero terminó imponiendo su jerarquía en el complemento para vencer 3-1 a Senegal. Kylian Mbappé fue la gran figura de la noche con dos goles.

Ovación

Por Ovación

16 de junio 2026 · 18:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Mbappé apareció en el momento justo y Francia arrancó con una victoria ante Senegal

Francia comenzó su participación en el Mundial 2026 con una victoria trabajada frente a Senegal por 3 a 1 en el MetLife Stadium, en un partido que tuvo dos caras bien marcadas. Durante la primera mitad, el conjunto africano fue superior por momentos y generó las situaciones más claras, pero en el complemento apareció toda la calidad ofensiva de los galos para inclinar definitivamente la balanza.

Lejos de mostrar la imagen de candidato desde el arranque, el equipo dirigido por Didier Deschamps encontró muchas dificultades para controlar a un Senegal intenso, ordenado y peligroso en las transiciones. Incluso, los africanos estuvieron muy cerca de abrir el marcador cuando Nicolas Jackson estrelló un remate contra el palo tras una rápida contra.

Senegal complicó a un candidato como Francia

El seleccionado africano jugó sin complejos y logró incomodar a Francia durante gran parte de la etapa inicial. Con Sadio Mané como referencia ofensiva y un mediocampo dinámico, los dirigidos por Pape Thiaw generaron las mejores oportunidades de gol.

Mientras tanto, figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Désiré Doué aparecían desconectadas del juego, producto del buen trabajo defensivo de Senegal. El empate sin goles al descanso reflejaba mejor lo ocurrido en el campo de juego.

La jerarquía francesa resolvió el partido

La historia cambió completamente después del entretiempo. Francia adelantó sus líneas, comenzó a encontrar espacios y obligó al arquero Edouard Mendy a transformarse en figura.

A los 65 minutos llegó el primer golpe. Michael Olise filtró una asistencia perfecta para Mbappé, que giró dentro del área y definió con categoría para romper el cero. A partir de allí, los europeos ganaron confianza y empezaron a dominar el desarrollo.

Embed

Cuando Senegal buscaba reaccionar, apareció Bradley Barcola para ampliar la ventaja a los 82 minutos con una definición precisa apenas ingresado al campo. El descuento de Ibrahim Mbaye en tiempo agregado le puso algo de incertidumbre al cierre, aunque apenas duró unos instantes.

En la última acción del encuentro, Mbappé se encargó de sentenciar la historia con una verdadera obra de arte: un remate desde larga distancia que se clavó en el ángulo y se convirtió, hasta aquí, en uno de los mejores goles del Mundial 2026.

Con este triunfo, Francia se ubicó como líder del Grupo I y dio el primer paso hacia la clasificación, aunque dejando en evidencia que todavía tiene aspectos por corregir. Senegal, por su parte, mostró argumentos suficientes para ilusionarse con pelear por un lugar en la próxima fase pese a la derrota.

Francia Mbappé Senegal
Noticias relacionadas
Didier Deschamps se refirió al favoritismo de Francia en el Mundial.

Didier Deschamps reconoció que Francia es favorita a ganar el Mundial

El comportamiento de Kylian Mbappé genera críticas por parte de los hinchas franceses.

Mbappé quedó en el centro de las críticas en Francia tras dejar la concentración

Con tres goles de Michael Olise, Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte.

Hat-trick de Olise para que Francia gane en su último amistoso previo al Mundial

¡emocionante! asi sono el himno en el estreno de la seleccion argentina en el mundial 2026

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

Lo último

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Último Momento
¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina por las manifestaciones en la puerta de su casa

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina por las manifestaciones en la puerta de su casa

Ovación
Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

Leo Messi frotó la lámpara y la Argentina ya le gana a Argelia en su debut en el Mundial

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026

Mbappé apareció en el momento justo y Francia arrancó con una victoria ante Senegal

Mbappé apareció en el momento justo y Francia arrancó con una victoria ante Senegal

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

Haaland marcó por duplicado y Noruega redondeó un debut soñado ante Irak

El plantel femenino de Unión hizo público su reclamo por salarios adeudados

El plantel femenino de Unión hizo público su reclamo por salarios adeudados

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber