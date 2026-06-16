Mbappé apareció en el momento justo y Francia arrancó con una victoria ante Senegal

La selección de Didier Deschamps sufrió más de la cuenta durante gran parte del encuentro, pero terminó imponiendo su jerarquía en el complemento para vencer 3-1 a Senegal. Kylian Mbappé fue la gran figura de la noche con dos goles.

Francia comenzó su participación en el Mundial 2026 con una victoria trabajada frente a Senegal por 3 a 1 en el MetLife Stadium, en un partido que tuvo dos caras bien marcadas. Durante la primera mitad, el conjunto africano fue superior por momentos y generó las situaciones más claras, pero en el complemento apareció toda la calidad ofensiva de los galos para inclinar definitivamente la balanza.

Lejos de mostrar la imagen de candidato desde el arranque, el equipo dirigido por Didier Deschamps encontró muchas dificultades para controlar a un Senegal intenso, ordenado y peligroso en las transiciones. Incluso, los africanos estuvieron muy cerca de abrir el marcador cuando Nicolas Jackson estrelló un remate contra el palo tras una rápida contra.

Senegal complicó a un candidato como Francia

El seleccionado africano jugó sin complejos y logró incomodar a Francia durante gran parte de la etapa inicial. Con Sadio Mané como referencia ofensiva y un mediocampo dinámico, los dirigidos por Pape Thiaw generaron las mejores oportunidades de gol.

Mientras tanto, figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Désiré Doué aparecían desconectadas del juego, producto del buen trabajo defensivo de Senegal. El empate sin goles al descanso reflejaba mejor lo ocurrido en el campo de juego.

La jerarquía francesa resolvió el partido

La historia cambió completamente después del entretiempo. Francia adelantó sus líneas, comenzó a encontrar espacios y obligó al arquero Edouard Mendy a transformarse en figura.

A los 65 minutos llegó el primer golpe. Michael Olise filtró una asistencia perfecta para Mbappé, que giró dentro del área y definió con categoría para romper el cero. A partir de allí, los europeos ganaron confianza y empezaron a dominar el desarrollo.

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Cuando Senegal buscaba reaccionar, apareció Bradley Barcola para ampliar la ventaja a los 82 minutos con una definición precisa apenas ingresado al campo. El descuento de Ibrahim Mbaye en tiempo agregado le puso algo de incertidumbre al cierre, aunque apenas duró unos instantes.

En la última acción del encuentro, Mbappé se encargó de sentenciar la historia con una verdadera obra de arte: un remate desde larga distancia que se clavó en el ángulo y se convirtió, hasta aquí, en uno de los mejores goles del Mundial 2026.

Con este triunfo, Francia se ubicó como líder del Grupo I y dio el primer paso hacia la clasificación, aunque dejando en evidencia que todavía tiene aspectos por corregir. Senegal, por su parte, mostró argumentos suficientes para ilusionarse con pelear por un lugar en la próxima fase pese a la derrota.