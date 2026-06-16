El plantel femenino de Unión hizo público su reclamo por salarios adeudados

Las jugadoras rojiblancas rompieron el silencio y expusieron públicamente una situación económica que afecta al plantel. Denuncian atrasos salariales y reclaman respuestas para poder sostener la actividad en Primera División.

Las futbolistas del equipo femenino de Unión difundieron un duro comunicado en redes sociales donde expusieron la compleja situación económica que atraviesan. Denuncian atrasos en los pagos, dificultades para sostener la actividad y la falta de respuestas concretas por parte de la institución.

El fútbol femenino de Unión atraviesa horas delicadas. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, las jugadoras del plantel que compite en Primera División decidieron visibilizar una problemática que, según expresaron, afecta directamente su día a día y pone en riesgo la continuidad de muchas de ellas en la actividad.

En el texto, las futbolistas remarcaron el enorme esfuerzo realizado desde el ascenso a la máxima categoría y describieron las exigencias que implicó la preparación para afrontar la temporada. Entrenamientos más intensos, dobles turnos, cambios en la alimentación y una dedicación casi exclusiva al deporte forman parte de una rutina que, aseguran, se vuelve cada vez más difícil de sostener.

Un reclamo que apunta a la falta de pagos en Unión

Las jugadoras explicaron que desde el 12 de enero trabajan para representar al club en Primera División y que muchas debieron reorganizar completamente sus vidas para estar a la altura de la competencia.

Además, señalaron que varias afrontan gastos permanentes para poder entrenar y competir. Algunas alquilan viviendas para estar cerca de Santa Fe, mientras que otras viajan regularmente desde Paraná y distintas localidades, absorbiendo costos de transporte, alimentación y alojamiento.

El punto más preocupante del comunicado aparece cuando revelan que, hasta el momento, solo cobraron un mes completo de los ingresos pactados. Según manifestaron, la incertidumbre respecto a los pagos pendientes genera un escenario cada vez más complejo.

"El ingreso que recibimos, por más pequeño que sea, representa una ayuda importante para nuestro día a día", sostuvieron en el escrito.

"Necesitamos certezas y acompañamiento"

Las futbolistas aclararon que el objetivo de la publicación no es buscar responsables ni generar conflictos internos. Por el contrario, explicaron que la intención es dar a conocer una realidad que atraviesa a todo el grupo y que necesita una pronta solución.

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"Seguimos entrenando con el mismo compromiso y la misma responsabilidad. Pero también necesitamos certezas y acompañamiento para poder continuar construyendo este camino que tanto esfuerzo nos costó alcanzar", expresaron.

En el cierre, remarcaron que el crecimiento del fútbol femenino depende del esfuerzo de muchas personas, pero también de condiciones mínimas que permitan sostener ese desarrollo. Finalmente, señalaron que esperaban resolver la situación mediante el diálogo, aunque aseguraron que hasta el momento no encontraron respuestas concretas.

De esta manera, el plantel femenino de Unión decidió hacer pública una problemática que vuelve a poner sobre la mesa las dificultades estructurales que todavía atraviesa la disciplina, incluso en equipos que lograron llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.