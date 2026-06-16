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Árbitro confirmado: los antecedentes de Yamil Possi con Colón y Chaco For Ever

La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos pendientes de la fecha 4 de la Primera Nacional. Yamil Possi será el encargado de impartir justicia en el choque entre Chaco For Ever y Colón, el próximo sábado desde las 16 en Resistencia.

Ovación

Por Ovación

16 de junio 2026 · 20:42hs
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Árbitro confirmado: los antecedentes de Yamil Possi con Colón y Chaco For Ever

Mientras el plantel de Colón se enfoca en preparar el compromiso ante Chaco For Ever, la Asociación del Fútbol Argentino oficializó este lunes la nómina arbitral para los encuentros pendientes de la cuarta jornada de la Primera Nacional. El encargado de dirigir el duelo en el estadio Juan Alberto García será Yamil Possi.

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El encuentro se disputará el sábado 20 de junio desde las 16 y marcará el cierre de la primera rueda para el equipo de Ezequiel Medrán, que llega entonado tras la contundente victoria por 3-0 frente a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale.

Un árbitro con saldo favorable para Colón

Los antecedentes muestran que Possi dirigió a Colón en cinco oportunidades, con un balance positivo para el conjunto santafesino.

La estadística refleja tres triunfos y dos derrotas para el Sabalero bajo su arbitraje. Las victorias llegaron en la actual Primera Nacional ante Patronato (4-0 en 2024), Talleres de Remedios de Escalada (1-0 en 2025) y Defensores de Belgrano (1-0 en septiembre de este año). Las caídas fueron durante su etapa en Primera División, frente a Banfield (1-0) y Defensa y Justicia (3-0).

En total, Colón ganó el 60 por ciento de los partidos que disputó con Possi como juez principal, una cifra que invita al optimismo de cara a un compromiso clave en la pelea por los primeros puestos.

También trae buenos recuerdos para Chaco For Ever

Del lado del conjunto chaqueño, los números también son alentadores. Possi arbitró a Chaco For Ever en cuatro oportunidades, con dos triunfos, un empate y apenas una derrota.

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Las victorias fueron ante Defensores de Belgrano (1-0) y San Telmo (1-0), ambas como local. Además, registró una igualdad sin goles frente a Güemes y una caída ante Chacarita por 1-0.

De esta manera, tanto Colón como Chaco For Ever llegan con antecedentes positivos bajo la conducción del árbitro bonaerense, quien estará acompañado por Juan Del Fueyo y Javier Viglieti como asistentes, mientras que Mauricio Martín será el cuarto árbitro.

Colón Yamil Possi Chaco For Ever
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