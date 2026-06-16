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Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Ambas selecciones jugarán sus respectivos partidos este miércoles. La Portugal de Ronaldo se presenta ante Congo, e Inglaterra irá contra Croacia.

Ovación

Por Ovación

16 de junio 2026 · 14:56hs
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Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Las selecciones de Inglaterra y Portugal, dos de las candidatas a dar pelea hasta el final, debutarán este miércoles en el Mundial 2026.

El primero de estos dos combinados en salir a la cancha será el de Portugal, que a partir de las 14 se enfrentará con la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K.

Los lusos son los vigentes campeones de la Nations League de Europa y cuentan con grandes figuras, como el lateral Nuno Mendes y los mediocampistas Vitinha y Bruno Fernandes, además del inoxidable Cristiano Ronaldo, el mayor goleador en la historia del fútbol.

La mejor actuación histórica de Portugal en un Mundial se dio en Inglaterra 1966, cuando consiguió el tercer puesto con Eusébio como figura. Además, en Alemania 2006 alcanzó las semifinales, aunque cayó en dicha instancia contra Francia y en el encuentro por el bronce perdió con Alemania.

La República Democrática del Congo, por su parte, disputará su segundo Mundial, aunque este será el primero bajo este nombre. Su único antecedente data de Alemania 1974, cuando el país se llamaba Zaire.

Inglaterra, ante un rival de fuste como Croacia

Más tarde, a las 17, se dará uno de los enfrentamientos más interesantes de la primera fecha, cuando Inglaterra y Croacia se crucen por el Grupo L.

Croacia se convirtió en uno de los grandes animadores en los Mundiales, luego de alcanzar la final en Rusia 2018 y de conseguir el tercer puesto en Qatar 2022.

Inglaterra, por su parte, siempre aparece entre los candidatos gracias a la calidad de sus jugadores, pero no puede trasladarlo en los resultados.

Este partido será una reedición de las semifinales de Rusia 2018, donde los croatas se impusieron por 2-1 en el tiempo extra para avanzar a su primera final.

Otro de los partidos de este miércoles se llevará a cabo a partir de las 20 y tendrá como protagonistas a Ghana y a Panamá.

Portugal Inglaterra Ronaldo
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