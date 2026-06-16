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La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina por las manifestaciones en la puerta de su casa

El magistrado de Ejecución Penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la expresidenta a que cumpla estrictamente con las reglas de su detención

16 de junio 2026 · 20:47hs
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La Justicia intimó formalmente a la exmandataria a cumplir estrictamente con las reglas de su detención. 

Foto: NA.

La Justicia intimó formalmente a la exmandataria a cumplir estrictamente con las reglas de su detención. 

La Justicia podría revocar la prisión domiciliaria de la expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner, por las manifestaciones en la puerta de su casa ubicada en el barrio porteño de Constitución.

El juez de Ejecución Penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la exmandataria a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente si continúan las conductas que alteran el orden público.

La medida judicial surgió en respuesta a lo ocurrido el domingo pasado frente al edificio de San José 1111, donde se realizó un banderazo con cortes en las calles aledañas y aglomeramiento de personas.

Fundamentos de la Justicia

La Justicia fundamenta su advertencia en que la exmandataria participó activamente en la convocatoria al colgar una bandera de grandes dimensiones, que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

Respecto de la alteración del orden, considera que la convivencia con los vecinos del barrio se fe afectada por las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras que interrumpen la vida cotidiana de esa zona y viola la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.

Asimismo, se indicó que, para ese tipo de intervenciones en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que esos hechos se podrían encuadrar en una contravención.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu invoca el artículo 34 de la ley N° 24.660 (ejecución de la pena), que le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados.

Justicia Cristina casa Detención
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