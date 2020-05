"Hay atraso en muchas de las especialidades de la natación"

En esta segunda parte del reportaje al profesor de natación Raúl Strnad se tocaron otros temas de mucha actualidad. El parate del deporte a partir de la cuarentena dispuesta por las autoridades nacionales y provinciales como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Ante la consulta de como sobrelleva la cuarentena Strnad le dijo a UNO Santa Fe que "no hay mucho por hacer, cuando en tus manos no está el poder de decidir acciones, por lo tanto lo tomo con calma y espero. El problema pasa a ser económico también como le sucede al resto de los mortales que no están sujetos al estado. Uno ya cobraba mal antes, ahora ya ni se cobra, los clubes no recaudan, por lo tanto la complicación es extrema".

Respecto a lo deportivo consideró Raúl Strnad que "los deportistas están trabajando en esta modalidad de hacer actividad física por alguna plataforma, pero, ellos son como los peces, si los sacas del agua están en problemas. Cada deporte necesita de su impronta territorial y de elementos, para un futbolista la necesidad de estar en contacto con el balón, es tan imprescindible como el deportista del medio acuático estar en contacto con el agua".

"Veremos cuando vayan al agua, que sucede, habrá una demora seguramente para estar nuevamente en condiciones de afrontar los entrenamientos. Esto es nuevo, no hay experiencia previa, toda una incógnita", resaltó Raúl Strnad, el entrenador de Gimnasia y Esgrima de nuestra capital pero referente a nivel nacional e internacional.

image.png Raúl Strnad junto a una de las mejores nadadoras que formó; Agustina De Giovanni.

Respecto a como estamos en Santa Fe con los entrenadores de natación, Raúl Strnad expresó que "Desde el punto del conocimiento estamos bastante bien, hemos estado evolucionando de forma permanente y consistente, pero hemos arrancado muy tarde respecto al mundo. Estamos muy lejos de los grandes centros de desarrollo, y es muy caro moverse para estar permanentemente actualizados". También manifestó que "Pero estar actualizados, no nos sirve a la hora de poner en práctica estos conocimientos, cuando careces de infraestructura adecuada, y de políticas tanto regionales como nacionales acordes a los tiempos modernos".

Consideraciones más que importantes

Un tema no menor es sobre la evolución de la natación en los últimos tiempos. Sobre este punto, Raúl Strnad manifestó que "A nivel mundial se dieron y se dan grandes pasos para superar instancias organizativas, de desarrollo y competitivas. En Argentina no tanto. Hay un atraso aproximado de unos 30 a 40 años en muchas de las especialidades de la natación, producto de muchos factores. Hoy y siempre, la natación no fue considerada ni estimulada convenientemente por políticas de estado. A veces había más apoyo, a veces poco o nada, y es imposible seguir de esta manera el ritmo mundial".

Raúl Strnad destacó que "mucha de la natación mundial está en centros privados con mucho apoyo económico, otros grandes centros se originan a partir de apoyos estatales. La natación y otros deportes denominados “amateurs” en el mundo son considerados como importantes tanto para el desarrollo deportivo como educativo. Hoy Argentina está trabajando bajo un paraguas tanto organizativo como económico (ENARD), que le ha dado una cierta profesionalidad a los deportistas de cierta elite, y a los deportes desde hace unos años. Esperemos que se siga apoyando esta idea".

image.png Strnad junto al equipo de Gimnasia en el Torneo de la República en el Cenard.

Por último, Raúl Strnad señaló que "hay en el club un grupo de deportistas que tienen ciertas posibilidades de desarrollo, trabajando a futuro, pero ese futuro es tomado con pinzas, ya que tenemos un impedimento que es el inicio de la actividad Universitaria, que hace desistir de seguir con la actividad paralela a los estudios. En la Argentina no está contemplada una real posibilidad de hacer ambas cosas al mismo tiempo, aunque hay carreras universitarias que lo permiten haciendo grandes esfuerzos. Hemos tenido nadadores estudiando y nadando al mismo tiempo, y en el caso de Alicia Boscatto, trabajaba y nadaba, pero son los menos".