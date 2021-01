Más adelante subrayó que “hace un tiempo tomamos la decisión donde armamos un equipo para jugar el torneo local con jugadores jóvenes y a eso le agregamos los refuerzos, eso nos facilita, la base está formada por jugadores de la cantera del club”.

En otro tramo de la charla puntualizó que “una de las condiciones que buscamos que los jugadores sean buenas personas, hay jugadores que fueron creciendo, generamos condiciones para que los jugadores se quieran quedar acá. No tuvimos que negociar porque quisieron seguir ese proceso”.

https://twitter.com/clubaunion/status/1351672763883409414 #BásquetTatengue



Se realizó una conferencia de prensa encabezada por el entrenador del primer equipo de #Unión, Juan Francisco Ponce, y el mánager Hernán Tettamanti.



Se brindaron detalles sobre la próxima participación en la #LigaArgentina #ElEquipoDeSantaFe pic.twitter.com/RiznMADWjG — Club Atlético Unión (@clubaunion) January 19, 2021

En cuanto a la modalidad de competencia, Tettamanti expresó que “en cinco o seis días se juegan cuatro o cinco partidos, Unión-Colón es probable que no juegue dentro de la burbuja, va a ser una temporada difícil para un jugador que no tenga la mejor condición física, será muy duro, cualquiera que se quede afuera mínimo 5-6 partidos. Ahora que conocemos las condiciones de las burbujas, vamos a trabajar para ver si con Colón podemos ser organizadores”.

Respecto a la salida de Marozzi, el manager rojiblanco consideró que “nos dolió mucho que Marozzi no continúe, la temporada pasada jugó poco, en medio de la pandemia lo operó el Doctor Dere, él quiso hacer su recuperación en su casa, su contratación estaba condicionada a una evaluación médida, no lo cortamos, simplemente no pasó la revisación médica porque teníamos un vínculo de hace años”.