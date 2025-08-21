Uno Santa Fe | Ovación | Universidad de Chile

El plantel de Universidad de Chile se expresó a través de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz, uno de los capitanes de Universidad de Chile, tomó la voz de mando para dejar su opinión en redes por los incidentes ante Independiente

21 de agosto 2025 · 12:49hs
El plantel de Universidad de Chile se expresó a través de Marcelo Díaz

Luego de los violentos episodios que obligaron a suspender y posteriormente cancelar el encuentro frente a Independiente por la Copa Sudamericana, el plantel de Universidad de Chile difundió un comunicado a través de uno de sus capitanes, Marcelo “Chelo” Díaz.

En una historia publicada en sus redes sociales, el mediocampista manifestó la posición del grupo con un mensaje cargado de pesar: “Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”.

Los futbolistas del cuadro trasandino remarcaron que lo ocurrido excede lo deportivo y que su mayor preocupación es el estado de salud de los simpatizantes heridos: “Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares”.

LEER MÁS: Los jugadores chilenos de Independiente repudiaron la violencia en Avellaneda

El texto refleja la conmoción que generaron las imágenes de la batalla campal dentro del estadio Libertadores de América.

El pronunciamiento también dejó en claro que, frente a una noche marcada por la violencia, lo futbolístico quedó relegado: “Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”, concluyó el mensaje firmado por todo el plantel, en una clara muestra de respaldo hacia los fanáticos que viajaron a la Argentina y resultaron gravemente afectados por los incidentes.

El partido, que se encontraba igualado 1-1 y correspondía a la vuelta de los octavos de final, fue cancelado definitivamente por la Conmebol tras constatar la magnitud de los disturbios.

Mientras tanto, decenas de hinchas de la U de Chile permanecen internados en distintos hospitales del conurbano bonaerense, algunos en estado delicado, lo que acrecienta la gravedad de una jornada que quedará marcada como una de las más trágicas en la historia reciente del fútbol sudamericano.

El posteo de Marcelo Díaz, uno de los capitanes de la U de Chile

Chelo Díaz

Universidad de Chile Marcelo Díaz Independiente
Noticias relacionadas
independiente busca un buen resultado ante universidad de chile

Independiente busca un buen resultado ante Universidad de Chile

el presidente de universidad de chile apunto contra independiente tras los incidentes

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

Manuel Hernández (izquierda) y Pedro Spajic (derecha), desde Gimnasia y Unión derecho al Campus de la Selección Argentina U17.

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

el presidente de la fifa tambien repudio la barbarie de avellaneda

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

Lo último

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

Último Momento
El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

El plantel de Universidad de Chile se expresó a través de Marcelo Díaz

El plantel de Universidad de Chile se expresó a través de Marcelo Díaz

Recomendaciones ante estafas virtuales: los ciberdelincuentes al acecho de las cuentas personales

Recomendaciones ante estafas virtuales: los ciberdelincuentes al acecho de las cuentas personales

Ovación
Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

Laborie, tras la llegada de Medrán: Tenemos que trabajar y recibir mucha información

Laborie, tras la llegada de Medrán: "Tenemos que trabajar y recibir mucha información"

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"