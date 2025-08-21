Con Juan Fernández en el roster, Argentina definió el plantel para la AmeriCup

El santafesino Juan Fernández, exUnión, integra el plantel de la Selección Argentina que debutará este viernes ante el anfitrión Nicaragua en la AmeriCup

La Selección Argentina de Básquet ultima detalles para debutar este viernes en la AmeriCup de Nicaragua, con un plantel que tendrá cuatro santafesinos, entre ellos Juan Fernández, formado en Unión (SF).

Con un promedio de edad de 24 años, el plantel combina juventud y proyección. Nueve de los convocados tendrán su primer torneo oficial con la camiseta mayor, mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportarán su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

LEER MÁS: Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Argentina inició su concentración el 23 de julio en Madrid y disputó ocho partidos amistosos frente a selecciones de nivel. Fueron victorias ante Angola (2), Sudán del Sur, Portugal y Panamá, además de derrotas contra Costa de Marfil, Italia y Brasil. De los 17 potencialmente convocables que comenzaron la concentración, no serán parte Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

Lista de la AmeriCup

Lista de jugadores

• 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años

• 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

• 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

• 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años

• 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

• 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años

• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

• 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, el viernes 22 de agosto a las 21:40hs. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs) y cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs). La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.