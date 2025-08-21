Uno Santa Fe | Ovación | Juan Fernández

Con Juan Fernández en el roster, Argentina definió el plantel para la AmeriCup

El santafesino Juan Fernández, exUnión, integra el plantel de la Selección Argentina que debutará este viernes ante el anfitrión Nicaragua en la AmeriCup

21 de agosto 2025 · 09:17hs
Con Juan Fernández en el roster, Argentina definió el plantel para la AmeriCup

La Selección Argentina de Básquet ultima detalles para debutar este viernes en la AmeriCup de Nicaragua, con un plantel que tendrá cuatro santafesinos, entre ellos Juan Fernández, formado en Unión (SF).

Con un promedio de edad de 24 años, el plantel combina juventud y proyección. Nueve de los convocados tendrán su primer torneo oficial con la camiseta mayor, mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportarán su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

LEER MÁS: Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Argentina inició su concentración el 23 de julio en Madrid y disputó ocho partidos amistosos frente a selecciones de nivel. Fueron victorias ante Angola (2), Sudán del Sur, Portugal y Panamá, además de derrotas contra Costa de Marfil, Italia y Brasil. De los 17 potencialmente convocables que comenzaron la concentración, no serán parte Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

Lista de la AmeriCup

Lista de jugadores

• 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años

• 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

• 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

• 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años

• 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

• 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años

• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

• 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, el viernes 22 de agosto a las 21:40hs. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs) y cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs). La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

Juan Fernández Argentina Nicaragua
Noticias relacionadas
que dijo el presidente de chile sobre los incidentes en avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Con un solo lanzamiento válido de 70,61 metros, al argentino Tomás Olivera le alcanzó para consagrarse campeón panamericano junior

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Ateneo Inmculada visitará a Ciclón Norte de Cayastá por la última fecha del Torneo Apertura liguista.

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Se lanzó la 1° edición del certamen que involucra a equipos de la Liga Santafesina y Paranaense.

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Lo último

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Último Momento
Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Con Juan Fernández en el roster, Argentina definió el plantel para la AmeriCup

Con Juan Fernández en el roster, Argentina definió el plantel para la AmeriCup

Ovación
Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"