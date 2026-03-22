Partidazo en el Bernabéu: Real Madrid se lo dio vuelta al Atlético y se quedó con el clásico

El Merengue se impuso por 3-2 ante el Colchonero. Vinicius y Valverde anotaron para el local mientras que Lookman y Molina para la visita

Real Madrid se lo dio vuelta a Atlético de Madrid y se quedó con el clásico tras imponerse por 3-2 en la jornada 29 de La Liga. El Merengue reaccionó a tiempo en un partido cambiante y lo ganó con un doblete de Vinícius Júnior y otro tanto de Federico Valverde, mientras que para el Colchonero marcaron Ademola Lookman, tras una asistencia de taco de Giuliano Simeone en el área, y Nahuel Molina.