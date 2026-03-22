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Partidazo en el Bernabéu: Real Madrid se lo dio vuelta al Atlético y se quedó con el clásico

El Merengue se impuso por 3-2 ante el Colchonero. Vinicius y Valverde anotaron para el local mientras que Lookman y Molina para la visita

22 de marzo 2026 · 20:04hs
Real Madrid venció 3-2 a Atlético de Madrid.

Real Madrid venció 3-2 a Atlético de Madrid.

Real Madrid se lo dio vuelta a Atlético de Madrid y se quedó con el clásico tras imponerse por 3-2 en la jornada 29 de La Liga. El Merengue reaccionó a tiempo en un partido cambiante y lo ganó con un doblete de Vinícius Júnior y otro tanto de Federico Valverde, mientras que para el Colchonero marcaron Ademola Lookman, tras una asistencia de taco de Giuliano Simeone en el área, y Nahuel Molina.

Real Madrid se quedó con el clásico

Sobre el final, Valverde vio la tarjeta roja y dejó al equipo blanco con diez. Con este resultado, los locales quedaron segundos con 69 puntos -a cuatro de Barcelona- y los dirigidos por Diego Simeone, cuartos con 57 unidades.

Embed - VALVERDE CLAVÓ UN GOLAZO DE TRES DEDOS Y TRIUNFO DEL REAL | R. Madrid 3-2 Atl. Madrid | RESUMEN

Real Madrid Atlético Madrid Clásico
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