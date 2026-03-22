Con diez, Sarmiento golpeó a Aldosivi en un duelo clave por la permanencia

El Verde jugó gran parte del partido en inferioridad numérica, pero mostró carácter y eficacia para vencer 2-0 al Tiburón y tomar aire en la pelea por no descender.

Sarmiento logró un triunfo de alto impacto al imponerse 2-0 sobre Aldosivi en Junín. Pese a la expulsión temprana de Diego Churín , el equipo sostuvo su orden táctico, intensidad en la recuperación y contundencia en el área rival , construyendo una victoria clave ante un competidor directo en la lucha por la permanencia.

El desarrollo cambió a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Churín vio la tarjeta roja y dejó al local con diez hombres. A partir de ese momento, Sarmiento debió reconfigurar su estructura , pasando a un esquema más compacto, con líneas cortas y una clara intención de cerrar espacios interiores .

Aldosivi intentó asumir el protagonismo con mayor posesión, pero le costó traducir ese dominio en situaciones claras. El equipo marplatense mostró dificultades para romper el bloque medio-bajo que planteó el Verde, abusando de centros y sin encontrar fluidez en la circulación.

Eficacia y transición: las claves del triunfo

Lejos de replegarse sin respuesta, Sarmiento apostó a transiciones rápidas y ataques directos, aprovechando los espacios que dejaba su rival. Así llegó la apertura del marcador: Cristian Zabala capitalizó una jugada bien construida y definió con precisión para el 1-0.

Ya en el complemento, con Aldosivi adelantado y descompensado, el local encontró el segundo golpe. Junior Marabel selló el 2-0 tras una acción de contraataque, confirmando la eficacia en el último tercio y el manejo inteligente de los tiempos del partido.

Impacto en la tabla y golpe anímico

El triunfo representa mucho más que tres puntos. Para Sarmiento, significa tomar oxígeno en la pelea por la permanencia y reafirmar una identidad basada en el esfuerzo colectivo y la disciplina táctica. Haber ganado con un jugador menos potencia el valor del resultado.

En contrapartida, Aldosivi sufrió un duro revés en un partido directo. En el debut interino de Facundo Oreja tras la salida de Guillermo Farré, el equipo no logró imponer condiciones y quedó comprometido en la tabla, evidenciando falencias en la gestión ofensiva y el retroceso defensivo.