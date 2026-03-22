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River venció a Estudiantes de Río Cuarto con VAR como protagonista en Córdoba

En córdoba se impuso River 2-0 a Estudiantes Río Cuarto. Tercera victoria al hilo para los de Coudet.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 19:57hs
River venció a Estudiantes de Río Cuarto con VAR como protagonista en Córdoba

En un partido atravesado por la tecnología, River logró un trabajado triunfo por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. El equipo de Eduardo Coudet no brilló, pero supo capitalizar sus momentos con eficacia. El VAR fue determinante al anular un gol local y sancionar un penal que Gonzalo Montiel transformó en gol.

River vs Estudiantes (RC): el VAR marcó el rumbo del partido

El encuentro tuvo como eje central la intervención del VAR, que incidió directamente en el desarrollo. En una de las jugadas más discutidas, el sistema anuló un tanto de Tomás González para el conjunto cordobés, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Minutos más tarde, la tecnología volvió a ser protagonista al sancionar un penal a favor de River, que Montiel ejecutó con precisión para abrir el marcador.

River ganó sin brillar y suma confianza

Más allá del resultado, el rendimiento del Millonario estuvo lejos de su mejor versión. Le costó generar juego y sostener el dominio, pero mostró contundencia en los momentos clave. El equipo de Coudet consiguió así su tercera victoria consecutiva, un dato que fortalece su presente en la Zona B del Torneo Apertura.

El primer tanto llegó desde los doce pasos, con Montiel como ejecutor. Ya en el tramo final, y con Estudiantes volcado en ataque, Maximiliano Salas liquidó el encuentro en la última jugada, aprovechando los espacios. Ese gol terminó de sellar un triunfo que River construyó más desde la eficacia que desde el juego.

Por su parte, el equipo local volvió a evidenciar dificultades. A pesar de algunos pasajes en los que incomodó a River, no logró sostener el ritmo ni generar peligro constante. La derrota lo mantiene en el último lugar de la tabla, en un presente que exige respuestas urgentes.

Tabla Zona B y lo que viene para River

Con este resultado, River se posiciona como escolta en la Zona B, consolidando una racha positiva que lo ilusiona en la pelea por los primeros puestos. El desafío ahora será mejorar el funcionamiento colectivo sin perder la eficacia, una combinación clave para sostenerse en la lucha por el título.

River Estudiantes de Río Cuarto Córdoba Eduardo Coudet Gonzalo Montiel
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