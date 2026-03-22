Medrán, tras la caída de Colón: "No competimos y cometimos errores que se pagan caro"

El DT de Colón analizó la derrota 3-1 ante San Telmo, habló de fallas defensivas, falta de juego y la deuda como visitante.

Luego de la derrota de Colón ante San Telmo, Ezequiel Medrán realizó una autocrítica profunda y reconoció que el equipo no estuvo a la altura. El entrenador marcó errores puntuales en defensa, falta de intensidad y escasa generación ofensiva , y remarcó que el equipo dejó pasar una oportunidad importante en el torneo.

El técnico fue directo al analizar el rendimiento del equipo: “ Fue un mal partido ”, afirmó. En su diagnóstico, explicó que Colón acumulaba solidez defensiva en partidos anteriores, pero en esta ocasión las fallas individuales terminaron en goles y condicionaron el desarrollo. “Se dio todo junto: falta de juego y errores defensivos ”, agregó, dejando en claro que el equipo perdió uno de sus principales sostenes.

Errores defensivos y falta de intensidad

Uno de los puntos centrales fue la merma en la competitividad. Medrán sostuvo que el equipo no logró sostener la intensidad en la disputa ni el ritmo de juego que venía mostrando. Además, remarcó que San Telmo aprovechó cada error y fue efectivo en momentos clave. “El torneo te lo hace pagar”, señaló, en referencia a la contundencia del rival ante cada desatención.

Pese al flojo rendimiento, Colón tuvo un momento en el partido tras el descuento que lo puso 2-1. Allí, el entrenador consideró que existió una posibilidad concreta de empate. “Tuvimos una chance clara para el 2-2”, explicó, aunque la falta de eficacia y un nuevo golpe rival terminaron por cerrar el encuentro. Esa reacción parcial evidenció que, aun sin jugar bien, el equipo tuvo oportunidades.

LEER MÁS: Lago, autocrítico tras la caída de Colón: "Faltó todo: juego, claridad y creatividad"

Falta de variantes y juego interno

Medrán también se refirió a la dificultad para encontrar alternativas cuando el rival neutraliza las bandas, uno de los principales recursos del equipo. “Nos costó encontrar sociedades por dentro”, reconoció. En ese sentido, admitió que el equipo no tuvo claridad para generar juego interno ni variantes que le permitieran romper el planteo rival.

Otro de los ejes fue el rendimiento fuera de Santa Fe. El entrenador fue claro: no hay excusas en la cancha ni en el rival, sino aspectos propios a mejorar. “Es una deuda competir mejor de visitante”, afirmó. La falta de situaciones de gol y la dificultad para sostener el protagonismo lejos de casa siguen siendo un problema a resolver.

Dolor, aprendizaje y lo que viene

Medrán coincidió con el malestar del plantel y aseguró que el golpe es interno. “Sabemos que somos más de lo que mostramos hoy”, expresó, destacando que el equipo tiene potencial para competir mejor. Con el próximo compromiso en el horizonte, el mensaje es claro: corregir errores, recuperar identidad y sostener el nivel en cualquier contexto, en un torneo que no da margen para distracciones.