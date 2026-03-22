El uno por uno de Colón en la durísima derrota frente a San Telmo

Colón jugó muy mal y perdió el invicto ante San Telmo. Los horrores defensivos lo dejaron al Sabalero con las manos vacías

El uno por uno de Colón en la derrota ante San Telmo.

Matías Budiño (3): El arquero de Colón no brinda seguridad. En el primer gol poco que hacer, en los dos siguientes dio ventajas, sobre todo en el tercero cuando la pelota se mete entre sus piernas. Las que van al arco terminan en gol.

Mauro Peinipil (3): En el segundo tiempo dispuso de una chance clara pero remató muy mal de frente al arco. Pasó poco al ataque y además ofreció muchas ventajas en la marca.

Pier Barrios (2): Venía siendo de lo más destacado de Colón, pero en este partido hizo todo mal. Grosero error en el tercer gol de San Telmo que sentenció la historia. Perdió siempre en el mano a mano y revoleó todas las pelotas sin destino.

Federico Rasmussen (2): Inexplicable lo que hizo en el primer gol, yendo a buscar el balón por arriba y dejándole la pelota servida a Tissera, en el segundo se comió el amague de González y cada vez que lo encararon quedó en el camino.

Facundo Castet (3): Si bien es cierto que defensivamente hizo todo mal, repitiendo los errores de siempre, lo único para rescatar fue el centro perfecto para el gol de Bonansea.

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Julián Marcioni (3): No participó nunca del juego, pasó totalmente desapercibido, como si hubiese sentido el parate por lesión. No llamó la atención que fuera reemplazado.

Federico Lértora (4): Le costó el partido, más allá del oficio, se lo notó lento a la hora de retroceder. Tiene presencia, pero ante rivales con movilidad, le cuesta recuperar y por eso fue suplantado.

Ignacio Antonio (5): El más rescatable en la zona media, corrió a lo largo de todo el partido y al menos mostró energía para seguir batallando. Recuperó la pelota en la previa al descuento de Bonansea.

Ignacio Lago (4): Venía de ser la figura ante Acassuso, sin embargo, en este partido no contó con espacios como para desnivelar y pese a intentar siempre, terminó siendo neutralizado por su marcador.

Lucas Cano (3): No pesa en ataque, no patea al arco, ni tampoco genera peligro. Hasta el momento está en deuda, más allá de ser titular, aún no demostró condiciones para jugar desde el arranque.

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Alan Bonansea (6): Muy buen cabezazo para el gol de Colón, si bien entra poco en juego, es por lejos el delantero más peligroso que tiene el equipo. Lo tienen que asistir con mayor frecuencia.

Facundo Castro (3): Dispuso de dos chances clarísimas para empatar y las desperdició, definiendo mal, aún cuando Enrico se visitió de héroe. Sigue sin marcar y su presencia es cada vez más cuestionada.

Matías Muñoz (3): Ingresó para darle mayor contención a la zona media, pero se equivocó con la pelota en los pies, fue amonestado por una dura falta y minutos después estuvo al borde de la expulsión por una falta evitable.

Darío Sarmiento (4): Se estacionó por el sector izquierdo y su mejor aporte fue la pelota de cabeza que le baja a Castro para dejarlo de frente al arco. Después le costó desequilibrar por su sector.

Emanuel Beltrán (-): Muy pocos minutos en cancha y con el equipo perdiendo por dos goles, poco pudo hacer el lateral uruguayo que ingresó en lugar de Peinipil.