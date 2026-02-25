Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Hugo Colace dejó de ser el técnico de Atlético Tucumán

Luego de acumular la cuarta derrota en el Torneo Apertura, la dirigencia de Atlético Tucumán decidió despedir al DT Hugo Colace

25 de febrero 2026 · 11:41hs
El director técnico Hugo Colace fue despedido de Atlético Tucumán luego de la derrota de este martes ante Belgrano de Córdoba, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La decisión fue tomada tras la caída por 3-1 frente al equipo cordobés, que significó la cuarta caída del “Decano” en lo que va de este Torneo Apertura.

Atlético Tucumán tuvo un muy flojo inicio de 2026 y la situación fue empeorando a medida que avanzaban las fechas. En los últimos cuatro partidos sus jugadores acumularon tres derrotas y luego de siete presentaciones tienen solo cinco puntos, por lo que están duodécimos en la Zona B.

Luego de la derrota en Córdoba, Colace había reconocido que “el fútbol argentino es difícil porque dependés siempre de los resultados, uno entrena toda la semana pensando que se van a conseguir buenos resultados”.

Además, se lamentó porque “hubo falencias tácticas. Desde una jugada nuestra en el primer tiempo, la perdemos y después viene el contaataque, y el gol de tiro libre. Ya deja de ser táctico porque es una jugada de pelota parada”.

La dirigencia del “Decano” ya tendría a tres entrenadores en la mira para reemplazarlo: se trata de Omar de Felippe, Cristian “Kily” González y Daniel Oldrá.

De Felippe viene de tener un muy buen paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo con el que ganó la Copa Argentina en 2024 y que además tuvo una más que decente actuación en la Copa Libertadores del año pasado.

González, por su parte, ya dirigió en Rosario Central y Unión de Santa Fe, mientras que su última experiencia fue en Platense, donde consiguió muy flojos resultados.

Oldrá, por su parte, protagonizó uno de los momentos más curiosos de este Torneo Apertura, ya que dejó la dirección técnica de Instituto de Córdoba luego de la segunda fecha.

La próxima presentación de Atlético Tucumán será el martes 3 de marzo, cuando reciba a Racing por la octava fecha del Torneo Apertura.

