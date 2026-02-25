Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y la obligación de volver a competir en condición de visitante

Las primeras dos presentaciones de Unión como visitante terminaron en derrotas y dejando una mala imagen. De allí la obligación por volver a ser competitivo

25 de febrero 2026 · 12:17hs
Unión debe recuperar la memoria como visitante.

En el Torneo Apertura 2025, Unión fue más efectivo jugando en condición de visitante que en el 15 de Abril. Fuera de Santa Fe cosechó cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, sumando 15 puntos sobre 27, con una efectividad del 55,5%.

Unión y la necesidad de ser competitivo como visitante

Mientras que como local, obtuvo dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas, sumando 10 unidades sobre 24, con una efectividad del 41,6%.

Sin embargo, estos números cambiaron de manera radical en el comienzo del 2026, ya que en el Torneo Apertura, Unión jugó cuatro partidos como local, con dos victorias y dos empates, sumando ocho puntos sobre 12 con una eficacia del 66,6%.

En tanto que como visitante, disputó dos encuentros y perdió ambos. El primero de ellos ante Lanús 2-1 y el siguiente frente a Central Córdoba 1-0, dejando una pobre imagen.

Fuera del 15 de Abril, el Tate suma tres partidos sin ganar, ya que a las dos derrotas mencionadas hay que agregarle el empate 0-0 contra Belgrano, en la última fecha del Torneo Apertura 2025.

Así las cosas y con dos compromisos como visitante en apenas tres días, Unión está obligado a sumar. Pero además a ser competitivo, como lo fue en el segundo semestre del 2025.

Para lograr clasificar entre los ocho primeros equipos no le alcanzará solo con sumar como local, de allí la necesidad de recuperar la memoria cuando este jueves visite a Sarmiento.

