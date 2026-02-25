Uno Santa Fe | Ovación | Gonzalo Belloso

Belloso no ocultó su molestia ante la chance de que Coudet dirija a River

El presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso se mostró molesto ante la posibilidad de que Eduardo Coudet sea el DT de River

25 de febrero 2026 · 11:47hs
Gonzalo Belloso se mostró molesto por la chance de que Coudet sea DT de River.

Gonzalo Belloso se mostró molesto por la chance de que Coudet sea DT de River.

La posible llegada de Eduardo Coudet a River no solo mueve fichas en Núñez: también generó ruido en Rosario. Quien lo dejó claro fue Gonzalo Belloso, presidente de Central, quien no disimuló su incomodidad ante la chance de que el Chacho acepte el cargo tras la salida de Marcelo Gallardo.

Belloso se mostró molesto y habló sobre Coudet

El Millonario entró en una etapa de transición luego de que el Muñeco confirmara que el partido ante Banfield será el último de su ciclo. Mientras La Banda define a su próximo entrenador, uno de los nombres que tomó fuerza es el de Coudet, hoy al frente del Deportivo Alavés. En ese contexto, las declaraciones de Belloso encendieron la polémica.

Entrevistado por una radio porteña, el mandamás del Canalla fue directo y dejó en evidencia su malestar: “Lo fui a buscar muchas veces al Chacho Coudet, soy amigo, lo quise siempre en el club, pero nunca se pudo. Si le dice que sí a River, a mí me queda incómodo”.

La frase no pasó inadvertida. Belloso expuso así una relación cercana con el entrenador y recordó que, en más de una oportunidad, intentó convencerlo para que volviera a Central, tanto por su identificación como exjugador como por su recorrido como DT. Sin embargo, nunca hubo acuerdo.

La chance de que ahora Coudet acepte dirigir a River generó reacción inmediata en Rosario, incluso entre los hinchas, que en redes sociales comenzaron a cuestionar al técnico ante un eventual desembarco en Núñez. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, pero si un acuerdo de palabra entre el estratega y la dirigencia millonaria: el Chacho tiene previsto reunirse con los directivos del Alavés para definir su futuro inmediato.

Mientras River acelera la búsqueda del sucesor de Gallardo, la postura de Belloso dejó un mensaje claro: más allá de la amistad y del respeto profesional, ver a Coudet en el banco del Millonario sería un golpe incómodo para Central y para quienes lo esperaron, sin éxito, en Arroyito.

Gonzalo Belloso Eduardo Coudet River
Noticias relacionadas
Pullaro presentó la modernización del autódromo Ciudad de Rafaela.

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El torneo de hockey Dos Orillas arrancará el segundo fin de semana de marzo.

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

Capibaras XV jugará el próximo sábado 28 a las 18.30 en Santa Fe Rugby Club

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

Una gran campaña hizo Banco Provincial en la fase de grupos de la Liga Nacional Femenina que le permitió pasar a jugar por el ascenso.

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Lo último

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Último Momento
La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Ovación
Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe