Belloso no ocultó su molestia ante la chance de que Coudet dirija a River

El presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso se mostró molesto ante la posibilidad de que Eduardo Coudet sea el DT de River

La posible llegada de Eduardo Coudet a River no solo mueve fichas en Núñez: también generó ruido en Rosario. Quien lo dejó claro fue Gonzalo Belloso, presidente de Central, quien no disimuló su incomodidad ante la chance de que el Chacho acepte el cargo tras la salida de Marcelo Gallardo.

El Millonario entró en una etapa de transición luego de que el Muñeco confirmara que el partido ante Banfield será el último de su ciclo. Mientras La Banda define a su próximo entrenador, uno de los nombres que tomó fuerza es el de Coudet, hoy al frente del Deportivo Alavés. En ese contexto, las declaraciones de Belloso encendieron la polémica.

Entrevistado por una radio porteña, el mandamás del Canalla fue directo y dejó en evidencia su malestar: “Lo fui a buscar muchas veces al Chacho Coudet, soy amigo, lo quise siempre en el club, pero nunca se pudo. Si le dice que sí a River, a mí me queda incómodo”.

La frase no pasó inadvertida. Belloso expuso así una relación cercana con el entrenador y recordó que, en más de una oportunidad, intentó convencerlo para que volviera a Central, tanto por su identificación como exjugador como por su recorrido como DT. Sin embargo, nunca hubo acuerdo.

La chance de que ahora Coudet acepte dirigir a River generó reacción inmediata en Rosario, incluso entre los hinchas, que en redes sociales comenzaron a cuestionar al técnico ante un eventual desembarco en Núñez. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, pero si un acuerdo de palabra entre el estratega y la dirigencia millonaria: el Chacho tiene previsto reunirse con los directivos del Alavés para definir su futuro inmediato.

Mientras River acelera la búsqueda del sucesor de Gallardo, la postura de Belloso dejó un mensaje claro: más allá de la amistad y del respeto profesional, ver a Coudet en el banco del Millonario sería un golpe incómodo para Central y para quienes lo esperaron, sin éxito, en Arroyito.