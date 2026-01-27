Huracán recibe a Independiente Rivadavia en el Ducó

El Globo busca su primer triunfo como local ante la Lepra mendocina, que llega en alza tras un debut con polémica en el Torneo Apertura.

Huracán será local este martes frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . El Globo intentará hacerse fuerte en Parque Patricios, mientras que la Lepra buscará sostener el envión tras comenzar el campeonato con una victoria. El encuentro comenzará a las 20:00 , con arbitraje de Juan Pafundi y Felipe Viola a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por ESPN Premium .

Huracán viene de rescatar un empate valioso ante Banfield en el debut. Cuando parecía que se quedaba con las manos vacías, apareció Jordy Caicedo a los 39 minutos del segundo tiempo para sellar el 1-1. El equipo de Diego Martínez mostró carácter y ahora apunta a sumar de a tres ante su gente. El Globo pretende mejorar su producción ofensiva y sostener la intensidad que exhibió en el tramo final de su estreno, aspectos que el cuerpo técnico considera claves para consolidar una identidad de juego en este inicio de temporada.

La Lepra mendocina debutó con un triunfo 2-1 ante Atlético Tucumán, aunque no estuvo exento de polémica. El tanto decisivo de Alejo Osella fue revisado por el VAR ante la duda de si la pelota había ingresado completamente. Tras varios minutos de análisis, el gol fue convalidado. Sin embargo, no todas fueron buenas para el conjunto de Alfredo Berti: su goleador Alex Arce sufrió una fractura de clavícula y estará más de un mes fuera de las canchas, una ausencia que obliga a reconfigurar el ataque.

Formaciones probables de ambos equipos

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Juan Bisanz; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti