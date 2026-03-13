Los Pumas 7's afrontarán la última etapa del circuito de Seven en Nueva York

Los Pumas 7's jugarán la sexta fecha del circuito en Harrison, New Jersey, con el objetivo de seguir sumando puntos en la tabla general

Los Pumas 7's disputarán este fin de semana la sexta etapa del Circuito Internacional en Nueva York , donde el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora intentará superar el quinto puesto logrado en el certamen de Vancouver.

El combinado albiceleste integrará la zona B junto con España, Fiji y Gran Bretaña. En tanto que la zona A estará compuesta por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Francia.

Los Pumas 7's se presentan en Nueva York

Los Pumas 7’s sufrieron una baja en el plantel que encarará la próxima etapa del Circuito Internacional de la especialidad que el venidero fin de semana se disputará en Nueva York. Se trata de Valentín Maldonado, que a fines de 2025 había iniciado su participación en el seleccionado en el Torneo que se disputó en Dubai, y que debió ser desafectado por una lesión en la rodilla izquierda.

El jugador regresó a Córdoba, donde continuará realizándose evaluaciones médicas para determinar la gravedad de la dolencia. El equipo que dirige Santiago Gómez Cora tiene rivales confirmados para el torneo de Nueva York, que se desarrollará entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo.

Argentina integrará el Grupo B junto a España, Gran Bretaña y Fiji. En el certamen que se disputará en la Gran Manzana, el conjunto albiceleste se medirá en la primera jornada de competencia con Fiji, a las 11 (hora argentina). Luego se presentará ante España, a las 14.18, y por último a las 16.52 con Gran Bretaña. En tanto, el Grupo A estará compuesto por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Francia.

El certamen que se desarrollará en Nueva York será la última etapa de la serie regular del Circuito Internacional antes de las finales que se disputarán en Hong Kong, Burdeos y Valladolid, donde los puntos se reiniciarán.

El plantel de Argentina en Estados Unidos es el que se detalla a continuación: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.