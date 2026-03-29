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Huracán se presenta en la Copa Argentina ante Olimpo en Caseros

Huracán y Olimpo jugarán este domingo, desde las 18, en el Estadio Ciudad de Caseros por los 32vos de la Copa Argentina 2026

29 de marzo 2026 · 09:14hs
Huracán se presenta en la Copa Argentina ante Olimpo en Caseros

Huracán y Olimpo jugarán este domingo en el Estadio Ciudad de Caseros por los 32vos de la Copa Argentina 2026. De flojo presente en el Torneo Apertura, el equipo de Diego Martínez va por un pase a la siguiente ronda que le permita calmar las aguas. El encuentro se jugará, desde las 18, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TyC Sports.

Suenan las alarmas en Parque Patricios. Fuera de los ocho primeros como consecuencia de un presente irregular -condecorado con otro polémico empate frente a Barracas, el quinto en once partidos-, el conjunto quemero no encuentra garantías ni un once tipo que le permitan consolidar una forma de jugar.

Con dos refuerzos como Óscar Romero y Lucas Blondel ya integrados en la estructura de Martínez, hay mimbres para ver un mejor fútbol en el Ducó.

Del otro lado, un Matador de Bahía Blanca que hace pocos días tocó sus primeros compases en este 2026. La victoria contra Alvarado por 2 a 0 en el debut por el Federal A supuso un inicio con el pie derecho para el elenco conducido por Carlos Mungo.

La presión de los delanteros, principio del modelo de juego del técnico bahiense, será fundamental para reducir la diferencia de calidad y de ritmo competitivo entre ambos equipos.

Probables formaciones de Huracán y Olimpo

Huracán: Sebástian Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Facundo Waller, Thaiel Peralta, Oscar Romero; Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.

Olimpo: Juan Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Diego Ramírez, Enzo Coacci; Braian Guille,Federico González. DT: CarlosMungo.

Hora: 18.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Ciudad de Caseros.

TV: TyC Sports.

Huracán Olimpo Copa Argentina
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