Independiente, el grande que salió con todo al mercado

Mauricio Cuerno firmó su contrato hasta 2024. “Me encuentro bien físicamente aunque no me entreno hace dos semanas desde que rescindí mi contrato con Banfield, pero quiero aprovechar la pretemporada para ponerme a punto", expresó.

Para luego, afirmar: “Estoy muy contento de llegar a Independiente. Es una sensación única. No me importó la situación del club; eso pasó a un segundo plano. Después, si los resultados se dan o no, es otra cuestión. Quiero dar lo mejor de mi”.

Asimismo, Leandro Stillitano ya tiene al artillero Martín Cauteruccio. Venía sonando en el club desde 2013, cuando terminó llegando Juan Caicedo. El uruguayo siempre sonó en los pasillos de Mitre al 470. Sin embargo, esta vez el final fue distinto.

Para completar la primera tanda de fichajes, el Diablo también aseguró la llegada del mediocampista Kevin López, nacido el 28 de diciembre de 2001, proveniente de Quilmes.

Jugó 35 partidos, con 2850 minutos y convirtió un gol en el Cervecero. Firmó hasta 2025.