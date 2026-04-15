Regatas sumó su segunda victoria en la Copa Argentina de waterpolo

Por la fecha 3 de la Copa Argentina de waterpolo, Regatas de Santa Fe superó a Provincial de Rosario y tiene puntaje ideal

Pensando en Liga de Honor, se está disputando la Copa Argentina de waterpolo que supervisa la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. En su segunda presentación, Regatas de Santa Fe consiguió una importante victoria ante Provincial de Rosario 15 a 14. Ssignificó el debut con gol de Cristóbal Bergagna.

En un cotejo válido por la tercera fecha de la Copa Argentina, Regatas de Santa Fe se impuso a Provincial de Rosario en su reducto del Parque de la Independencia por 15 a 14 bajo los arbitrajes de Facundo Perré y Andrés Céspedes. La particularidad fue que se registró el debut de Cristóbal Bergagna, que además marcó su primer gol para la escuadra conducida por Eduardo Bonomo y Ovidio López.

El debut de Cristo, como lo apodan todos, fue producto de tanto esfuerzo y de todo el recorrido en inferiores, sin dudas, es un ejemplo, de que con trabajo y constancia se puede llegar al plantel superior de la entidad lagunera. Es todo un orgullo para toda la familia verde y oro, y una inspiración para los más chicos. Sin dudas, todos esperan que este sea el principio de un largo recorrido en la entidad santafesina.

Los máximos anotadores en la escuadra santafesina fueron Lucas Picatto, Agustín Trossero y Octavio Molinas con tres goles cada uno. Se trató de la segunda victoria en la competición, ya que en el debut, se registró una victoria de la entidad lagunera en casa frente a Universitario de Rosario por 15 a 9. En el natatorio Pedro Consuegra, en aquella oportunidad, los máximos goleadores fueron Mateo López y Alejo Barbosa con 3.

Todavía queda pendiente de disputa el encuentro válido por la segunda fecha frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario, el cual no se disputó por un conflicto entre la Federación y los árbitros, aunque aún no tiene fecha de disputa. La próxima fecha, la cuarta, está prevista para el próximo fin de semana en condición de local, en el cual Regatas de Santa Fe será anfitrión de Fisherton.

Ovidio López, uno de los referentes del waterpolo lagunero comentó que "Regatas empieza este año un proyecto de desarrollo de un equipo joven, con un objetivo que es el de estar en los primeros niveles en tres años. Estamos en una transición, hemos tenido un recambio y en la actualidad el ochenta por ciento del equipo es Sub 21".

"Hemos hecho una pretemporada muy fuerte, los chicos están asumiendo una responsabilidad importante de representar la primera división, reemplazando a jugadores que nos habían dado mucho. De hecho, Eduardo Bonomo pasó a ser parte del cuerpo técnico y está liderando este proyecto también. Así que la expectativa es competir al mejor nivel que podamos y llegar lo más alto posible en el resultado final. Pero vuelvo a decirte, es el inicio de un proceso que nos pusimos como objetivo a tres años", subrayó el DT de Regatas de Santa Fe.

Síntesis: Provincial 14- Regatas 15

Provincial: Valentín Cabral; Gino Duchini, Santiago Cabrera, Valentín Giusto, Branco Levak, Francisco Helguera, Nicolás Bonifasi, Boris Levak, Aron Broin, Ignacio Eberleing, Ignacio Banchero y Juan Piedrabuena. DT: Iván Funes.

Regatas de Santa Fe: Martín del Rosso, Octavio Molinas, Lucas Picato, Facundo Ram, Alejo Barbosa, Matías Picato, Agustín Trocero, Mateo López, Facundo Doelo, Matías Brigada, Cristóbal Bergaña, Santiago López y Valentino Abelenda. DT:Eduardo Bonomo.

Goles:

Provincial:: Duchini (1), Cabrera (1), Branco Levak (4), Nicolás Bonifasi (4), Ignacio Eberleing (1), Ignacio Banchero (2).

Regatas: Octavio Molinas (3), Alejo Barbosa (2), Agustín Trossero (3), Matías Abelenda (1), Lucas Picatto (3), Mateo López (2), Cristóbal Bergaña (1).

Árbitros: Facundo Perré y Andrés Céspedes.

Cancha: Provincial.