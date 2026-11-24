Independiente escaló al puesto 13 de la Anual y ya se concretaron dos de las tres condiciones que necesitaba para ingresar a la Sudamericana 2027

Lo que hace algunos días parecía una misión casi imposible empezó a convertirse en una posibilidad concreta. Independiente recuperó terreno en la pelea por ingresar a la Copa Sudamericana 2027 y quedó a la espera de un resultado que puede terminar de abrirle las puertas de la competencia internacional.

El cambio de escenario tuvo un capítulo determinante fuera de la cancha. En un primer momento, el equipo de Avellaneda figuraba en el puesto 14 de la Tabla Anual , igualado en puntos y diferencia de gol con Defensa y Justicia , pero por detrás debido al criterio de Fair Play. La situación se modificó después del encuentro entre el Halcón y Boca, cuando se conocieron las sanciones disciplinarias al cuerpo técnico de Defensa por las protestas posteriores al partido. Esas expulsiones modificaron el desempate y permitieron que el Rojo escalara al 13° lugar.

Independiente todavía tiene chances de llegar a la Sudamericana.

A partir de allí, el panorama comenzó a acomodarse. Independiente necesitaba que se produjeran tres acontecimientos para conseguir el boleto internacional y dos ya quedaron resueltos. Por un lado, Boca se consagró en la Sudamericana, mientras que el campeón del Torneo Clausura necesariamente será uno de los equipos que actualmente está por encima del conjunto de Avellaneda en la clasificación anual.

De esta manera, toda la atención quedó concentrada en una definición internacional. El último resultado que necesita el Rojo es que Estudiantes de La Plata conquiste la Copa Libertadores. El Pincha jugará la final este sábado 28 de noviembre frente a Palmeiras, en Montevideo, y una consagración del equipo platense liberaría el cupo que Independiente necesita para meterse en la Sudamericana.

En Avellaneda, entonces, habrá motivos para seguir de cerca lo que suceda en Uruguay. Una victoria de Estudiantes podría transformar una temporada irregular en una con premio internacional, incluso sin depender de lo que suceda en las últimas instancias del campeonato local.

Pero el equipo de Jadson Viera también tiene una alternativa que depende exclusivamente de su rendimiento. Independiente continúa con vida en el Torneo Clausura y ya se instaló entre los ocho mejores. Su próximo desafío será frente a Vélez, en Liniers, por los cuartos de final.

Si logra quedarse con el título, el premio será todavía más importante: no necesitará esperar combinaciones ajenas y obtendrá directamente la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Así, Independiente atraviesa días de expectativa. La Sudamericana aparece cada vez más cerca gracias a una serie de resultados que empiezan a jugar a su favor, aunque todavía queda una definición pendiente. Y mientras espera por Estudiantes, mantiene abierta la posibilidad de conseguir por sus propios medios un boleto a la máxima competencia continental.