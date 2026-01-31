Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente recibe a Vélez en un cruce clave del Apertura

Por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo entre Independiente y Vélez. Horario, TV y posibles formaciones.

Ovación

Por Ovación

31 de enero 2026 · 17:00hs
Independiente recibe a Vélez en un cruce clave del Apertura

Independiente y Vélez animarán este sábado uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.45, en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el equipo de Gustavo Quinteros buscará recuperarse, mientras que el conjunto de Guillermo Barros Schelotto intentará estirar su buen arranque.

Cómo llegan ambos equipos al duelo

El Rojo viene de un empate con sabor amargo ante Newell’s, tras dejar escapar el triunfo en los minutos finales. El cuerpo técnico mostró preocupación por errores repetidos en el juego aéreo, un aspecto que intentará corregir de cara a este compromiso en casa. Más allá del resultado reciente, Independiente mantiene una idea clara de juego y apuesta a hacerse fuerte como local para no perder terreno en el campeonato.

El Fortín atraviesa un arranque sólido en el Apertura. Acumula dos victorias consecutivas, incluida la obtenida ante Talleres, y llega con confianza al choque en Avellaneda. El equipo de los Barros Schelotto mostró eficacia, equilibrio defensivo y variantes ofensivas, virtudes que lo posicionan como uno de los protagonistas en estas primeras jornadas.

Probables formaciones de Independiente vs Vélez

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente vs Vélez: horario, TV y árbitro

  • Hora: 19.45
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Germán Delfino
  • Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini
Independiente Vélez Avellaneda Gustavo Quinteros
Noticias relacionadas
colon avanza por kevin lopez y ya presento una oferta formal a independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

independiente arranca el apertura ante estudiantes, el campeon vigente

Independiente arranca el Apertura ante Estudiantes, el campeón vigente

talleres recibe a platense en el kempes con la necesidad de recuperarse

Talleres recibe a Platense en el Kempes con la necesidad de recuperarse

atletico tucuman y huracan buscan despegar en el torneo apertura

Atlético Tucumán y Huracán buscan despegar en el Torneo Apertura

Lo último

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Último Momento
Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Talleres recibe a Platense en el Kempes con la necesidad de recuperarse

Talleres recibe a Platense en el Kempes con la necesidad de recuperarse

Atlético Tucumán y Huracán buscan despegar en el Torneo Apertura

Atlético Tucumán y Huracán buscan despegar en el Torneo Apertura

Ovación
Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Policiales
Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único