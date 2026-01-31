Independiente recibe a Vélez en un cruce clave del Apertura Por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo entre Independiente y Vélez. Horario, TV y posibles formaciones. Por Ovación 31 de enero 2026 · 17:00hs

Independiente y Vélez animarán este sábado uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.45, en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el equipo de Gustavo Quinteros buscará recuperarse, mientras que el conjunto de Guillermo Barros Schelotto intentará estirar su buen arranque.

Cómo llegan ambos equipos al duelo El Rojo viene de un empate con sabor amargo ante Newell’s, tras dejar escapar el triunfo en los minutos finales. El cuerpo técnico mostró preocupación por errores repetidos en el juego aéreo, un aspecto que intentará corregir de cara a este compromiso en casa. Más allá del resultado reciente, Independiente mantiene una idea clara de juego y apuesta a hacerse fuerte como local para no perder terreno en el campeonato.

El Fortín atraviesa un arranque sólido en el Apertura. Acumula dos victorias consecutivas, incluida la obtenida ante Talleres, y llega con confianza al choque en Avellaneda. El equipo de los Barros Schelotto mostró eficacia, equilibrio defensivo y variantes ofensivas, virtudes que lo posicionan como uno de los protagonistas en estas primeras jornadas. Probables formaciones de Independiente vs Vélez Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros. Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto. Independiente vs Vélez: horario, TV y árbitro Hora: 19.45

19.45 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hernán Mastrángelo VAR: Germán Delfino

Germán Delfino Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini