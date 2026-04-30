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Franco Colapinto le respondió a Oliver Bearman tras las críticas por el accidente en Japón

Franco Colapinto defendió su maniobra en Japón, negó haber actuado de forma agresiva y aseguró que Oliver Bearman tuvo responsabilidad en el incidente

30 de abril 2026 · 16:43hs
Franco Colapinto le respondió a Oliver Bearman tras las críticas por el accidente en Japón

El argentino Franco Colapinto respondió a las duras declaraciones de Oliver Bearman, quien lo había responsabilizado por el accidente ocurrido en el Gran Premio de Japón, y sostuvo que nunca realizó una maniobra agresiva que provocara el despiste del británico.

El episodio ocurrió en Suzuka cuando Bearman, que circulaba detrás del argentino con una diferencia de velocidad cercana a los 50 km/h, perdió el control tras intentar evitar el Alpine y terminó impactando contra las barreras. Aunque los comisarios y el propio equipo Haas desligaron a Colapinto de responsabilidad, el joven británico calificó la acción como “inaceptable”.

• LEER MÁS: Colapinto dice presente en el Gran Premio de Miami luego de su exhibición en Argentina

Colapinto, sin vueltas contra Bearman

Consultado en la previa del Gran Premio de Miami, Colapinto reveló que intentó contactarse con Bearman tras la carrera: “Después de la carrera le envié un mensaje de inmediato. Nunca respondió”, afirmó. Además, explicó que el piloto que viene detrás tiene mayor información sobre la velocidad y el uso de energía, mientras que quien va adelante enfrenta una situación mucho más limitada.

“Creo que ambos tenemos responsabilidad en esto”, señaló el argentino, aunque remarcó que “en ningún momento” se movió de forma agresiva para defender su posición. También expresó su malestar por las declaraciones públicas de Bearman, aunque manifestó su deseo de resolver la situación.

Por su parte, el piloto de Haas bajó el tono de la polémica en Miami y aseguró que no guarda rencor, al definir lo sucedido como “un accidente desafortunado”. Así, ambos corredores buscaron cerrar una controversia que generó tensión en las semanas posteriores al fuerte choque en Japón.

Franco Colapinto Oliver Bearman Japón
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