Independiente Rivadavia se mide ante Fluminense en el Maracaná y quiere seguir haciendo historia

Independiente Rivadavia afronta un desafío de alto calibre en Brasil ante Fluminense, tras un debut soñado en la Copa Libertadores.

En pleno auge futbolístico, Independiente Rivadavia tendrá este miércoles una de las pruebas más exigentes de su historia reciente cuando visite a Fluminense en el mítico Maracaná, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

El encuentro comenzará a las 21.30 (hora argentina) y marcará el segundo capítulo de una aventura internacional que ya tuvo un inicio inolvidable para el conjunto mendocino.

Un presente que ilusiona

El equipo dirigido por Alfredo Berti atraviesa un momento histórico. No solo ganó en su debut absoluto en la Libertadores tras imponerse 1-0 ante Bolívar, sino que además lidera su grupo y sostiene una campaña sobresaliente a nivel local.

Con una identidad clara y resultados que respaldan su crecimiento, la Lepra mendocina se anima a soñar en grande. La visita al Maracaná aparece como una medida real para saber hasta dónde puede llegar este equipo que viene sorprendiendo.

Un rival de peso que necesita reaccionar

Del otro lado estará Fluminense, uno de los grandes del continente y campeón de América en 2023, que llega con la necesidad de sumar de a tres tras empatar sin goles en su debut frente a Deportivo La Guaira.

El conjunto brasileño, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, combina jerarquía y experiencia internacional, por lo que intentará imponer condiciones en su casa para encaminar su clasificación.

Un duelo clave en el grupo

El Grupo C se presenta parejo en este arranque, con Independiente Rivadavia liderando tras la primera jornada y Fluminense obligado a reaccionar para no perder terreno.

Para la Lepra, sumar en Brasil sería un golpe de autoridad y un paso enorme en su objetivo de seguir haciendo historia en su primera participación en la máxima competencia continental.

El desafío es mayúsculo, pero el presente invita a creer. En Mendoza ya no se conforman: quieren ir por más.

Probables formaciones de Fluminense e Independiente Rivadavia

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia (Mza): Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Rodrigo Atencio; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Hora: 21:30.

Árbitro: Jhon Ospina (Col).

VAR: Franklin Congo (Ecu).

Estadio: Maracaná.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.